桃園打造「可負擔宅」 赴奧參加世界城市高峰會交流經驗

2025世界城市高峰會台灣時間2日在奧地利首都維也納登場，全球超過200個城市代表齊聚交流，桃園也是其中之一，桃園副市長王明鉅今返台分享心得，指此次會議討論住宅政策，與市府正研擬可以買賣永久居住的可負擔住宅不謀而合，收穫良多。

桃園市政府拋可以繼承、買賣又低於市價的可負擔住宅構想已久，但為避免有心人士搶購炒作，真正落實居住正義，有意設定條件，將此類房屋買賣市場與一般房屋區隔；由於政策涉及法令修改，詳細辦法還在規劃。

世界城市高峰會今年討論議題包括「供給可負擔住宅」和「提供可靠和效率的市政服務」，王明鉅提到市府希望以多元管道提供青年買得起的住房市場，會中也與奧地利、英國和新加坡等城市代表交流社宅政策。

王明鉅表示，桃園正處於城市轉骨階段，大型公共建設齊發，淨遷入人口全台第一，居住與育兒問題都很重要，因此市府除了多管齊下，推動可負擔住政策，社宅也會結合衛生、教育等單位，提供完善教養機構與環境。