分散車流 竹市這3處路口8月1日起開放機車直接左轉

為舒緩待轉空間不足並分散車流，8月1日起新竹市中央路與民生路口、中央路與自由路口、西大路與經國路二段路口（僅西大路方向）等3處路口開放機車直接左轉，並拆除二段式左轉牌面，同時保留機車待轉區，供機車駕駛人選擇使用。

新竹市代理市長邱臣遠指出，為舒緩市區道路待轉空間不足並分散車流，市府持續檢討市區道路取消二段式左轉措施，針對單向超過3車道以上，市府也會視個案提報交通改善小組諮詢委員專業意見討論。

邱臣遠表示，交通改善小組去年11月也決議開放東光路直接左轉光復路，舒緩待轉區不足壓力，同時透過號誌時相調整，提升機車直接左轉安全性，後續亦責請交通處持續檢討市區道路。

新竹市交通處表示，在行車安全前提下，市府逐步檢討取消雙向各2車道路口機車二段式左轉（特殊路口除外）措施，此次取消中央路與民生路口、中央路與自由路口、西大路與經國路二段路口（僅西大路方向）等3處路口二段式左轉措施，開放機車直接左轉，也保留待轉區，供民眾選擇使用。