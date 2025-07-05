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桃園竹圍街道貨車抄捷徑 地方批市府「不設防」釀死亡車禍

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市大園區竹圍里路邊成了貨車停車場。圖／里長陳惠蘭提供
桃園市大園區竹圍里路邊成了貨車停車場。圖／里長陳惠蘭提供

桃園市大園區竹圍里7月2日晚，發生機車騎士疑自撞停在路旁的大貨車尾，送醫不治，市議員游吾、里長陳蕙蘭指出，事故凸顯大小貨車有外環道（台15線）不走，把竹圍舊市區街道當成捷徑，路邊成了停車場，市府20噸以上車輛禁入的規定形同虛設，長期不重視的情況下鬧出人命。

交通局表示，大園區竹圍街從三民路一段至國際路三段，全日禁止20噸以上大貨車通行，若有通行需求，必須向交通局申請，審查後核發通行證。事故發生後，市警局已排訂10日辦理A1（死亡車禍）改善會勘，將就照明、速限執行與交通工程等面向提出改善方案，另大貨車違規行駛部分將請分局加強取締。

里長陳惠蘭表示，地方上已經反映好多次，除了當地車輛包括一家貨運公司，及需要進來卸貨、載貨的貨車，應該全天禁止任何貨車把這裡當成穿越的捷徑，因為進來的車速都很快，有的車輛一早或深夜還會無故按喇叭，嚴重破壞安寧。

陳惠蘭說，竹圍里舊市區的都是寬8公尺以下的路，貨車明明有台15線寬敞的外環道不走，偏偏要進舊市區，省不到1公里路程，而且進來的車輛速度都很快，不只影響安寧，生命都受威脅。 另外，路邊成了路停車場，意思是駕駛人開自己的轎車上班，車停路邊，然後把停在路邊的貨車開走，等下班再把貨車停到路邊換開轎車回家，才會有晚上路邊停滿貨車影響機車騎士通行的問題。

游吾和說，竹圍街上在航空城開發區內，仍有部分拆遷戶還住在這裡，成天忍受走捷徑的大量車流，機車、汽車、大卡車、貨車頻繁進出，路邊又有違停車輛，速度一快，視線一遮，就是無法挽回的悲劇。

游吾和表示，雖然該路段早已設有「限重20噸」的大貨車禁行標誌，也設有速限40公里的標示，里長住在這裡感受最明顯，每天都能聽看到到車輛呼嘯而過的聲音，他不斷善意提醒過往駕駛人，卻多次被惡言相向，這次發生悲劇讓人無奈又心痛，10日會勘時，會要求交通局拿出有效的對策。

桃園市竹圍舊市區街道成了貨車超捷徑的路，入夜後路邊幾乎停滿貨車。圖／里長陳惠蘭提供
桃園市竹圍舊市區街道成了貨車超捷徑的路，入夜後路邊幾乎停滿貨車。圖／里長陳惠蘭提供

停車場 機車騎士

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