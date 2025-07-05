桃園市中壢區自110年至今(114)年，人口總數從原本42萬2529人，成長到43萬8264人，上升3.5%；車輛數從38萬7692輛，大幅成長到42萬8729輛，上升10.5%，也衍生許多交通問題，其中尤以違規停車最為民眾詬病。根據中壢警分局統計，今年1至5月間，中壢區五大民眾檢舉違停路段分別為民族路2534件、民權路2115件、民生路1553件、環西路1395件及環北路1327件等，1至5月違規停車檢舉報案量高達5萬625件，占總報案量60%之多。而中壢警方也自4月起啟動路暢專案，加強違停取締，經統計至6月止，違停取締件數3萬9397件，較去年同期增加2萬9432件，增加33.8%，將針對重點路段持續加強取締。

中壢人口增加，車輛也隨之增加。圖：讀者提供

中壢分局提到，違規停車問題除了造成交通阻塞、影響用路人行車安全外，也衍生鄰里糾紛與執法爭議，讓第一線執勤員警在檢舉者與被檢舉者夾擠的狹縫中執法。許多駕駛人抱持「臨停一下沒關係」的僥倖心態，卻未意識到自己違規停車可能造成整條道路回堵，甚至影響救護車、消防車等緊急車輛通行。警方呼籲用路人應遵守交通規則，共同維護道路順暢，減少對公共資源的無謂耗損。

中壢警方自4月起啟動路暢專案，加強違停取締。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰表示，中壢警方幾乎每天都要處理上百件違停相關案件，在有限的警力下，員警往往疲於奔命，卻仍無法澈底杜絕違規現象。中壢市區多為早期發展的舊街廓，當初道路設計及停車空間規劃已無法滿足現今車輛數量與型態。面對違規檢舉數年年攀升，警方除持續加強取締外，也盼望民眾自律守法，從源頭減少違停發生。

為了根本改善中壢市區違規停車亂象，警方也將針對違停檢舉熱點，邀集相關單位進行會勘，除執法外，也檢視是否有增加停車空間的可能性。中壢分局強調，唯有執法與停車政策同步進行，才能提升交通秩序與治安品質，維繫警民和諧關係，共同營造更安全、便利的城市環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢5大違停路段曝光！警方啟動路暢專案改善亂象