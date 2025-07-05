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桃園消防局前進樂天桃猿主場 推廣居家防災觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

為提升市民防災意識並推廣消防安全知識，桃園市消防局於昨(4)日下午在樂天桃園棒球場舉辦「2025桃園消防趴」棒球主題日活動，結合全民喜愛的棒球賽事，以寓教於樂的方式推廣居家防火與防災應變觀念。

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桃園市消防局在樂天桃園棒球場舉辦「2025桃園消防趴」棒球主題日活動。圖：消防局提供

消防局提到，該活動於賽前在場外設置多元宣導攤位，規劃住宅用火災警報器推廣、滅火器實作教學、搜救器材展示及居家用火用電宣導等豐富內容，邀請大小朋友親身參與，透過互動體驗學習正確的防火與避難知識。

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桃園市消防局邀請大小朋友親身參與，透過互動體驗學習正確的防火與避難知識。圖：消防局提供

消防局提及，晚間進場觀賽的球迷，除了可在開球儀式見到消防人員英勇的身影，場內也透過大型螢幕播放宣導影片，讓安全觀念隨著棒球熱血深入人心。現場更準備精美宣導品，並搭配樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls互動橋段，讓觀眾在享受賽事之餘也能收穫滿滿的防災知識。

消防局表示，期盼藉由此次消防主題日結合棒球運動，吸引不同年齡層主動學習參與，在輕鬆、有趣的氛圍中認識消防工作及正確防災觀念，讓防災教育更生活、多元化。未來將持續以多元方式推動防火宣導，落實「全民防災」的理念，共同守護桃園市民的生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園消防局前進樂天桃猿主場 推廣居家防災觀念

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