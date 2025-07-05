水溝滿雜草枯葉挨批 竹市：現勘釐清後清掃
民進黨竹市議員指出，竹市高翠路與寶山路周邊巷弄、公園無人管理，水溝不僅長滿雜草，還被落葉與垃圾覆蓋，呼籲市府儘速啟動清理。竹市府表示，將現勘釐清後，依權責加強清掃。
民進黨竹市議員劉彥伶今天告訴中央社記者，有民眾陳情指高翠路73巷、寶山路452巷的周邊巷弄，雜草叢生、堆積許多垃圾，導致蚊蟲孳生，附近居民苦不堪言。
經與陳情民眾前往現勘，劉彥伶指出，發現其中一處道路旁水溝不僅滿是枯木與落葉，已看不出原貌，一旁甚至還有大片逾百公分高的雜草未除，若為公有地，呼籲公部門儘速啟動清理作業。
新竹市環保局透過文字表示，將擇期安排現地勘查，若該地屬於4米以上市有道路範圍，將派員加強清掃路面落葉及垃圾；但若為私人土地，依「廢棄物清理法」要求所有權人改善。
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