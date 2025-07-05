五峰清泉拚觀光 溫泉會館年底完工

歷經多年波折、曾開幕又停業的新竹縣五峰鄉「清泉溫泉會館」，迎來重大突破，五峰鄉長秋維書表示，過去導致營運中斷的土地用地與廢汙水排放等核心問題已大部分解決，目前整體工程進度達8成，力拚今年12月完工，未來將在合法基礎上穩定營運，提升清泉地區的觀光發展。

清泉溫泉會館因其優美的環境備受期待，受到颱風破壞，停擺了近10年，2018年重啟迎人潮，後因未申請汙水排放許可被開罰並休業，讓許多遊客大失所望。

五峰鄉公所向原民會爭取補助，同時辦理改造工程和委託經營，擬整修管線、汙水設施、擴建湯屋。不過申請雜項執照時，發現戶外大眾湯池有一小塊土地未登錄，導致無法開工。經協調後，該地改列為原住民保留地，主管機關縣府同意使用，並要求公所補齊撥用程序。

秋維書強調，清泉溫泉會館的內、外部改善工程預計在今年12月完成，之後將進入試營運階段，誠摯歡迎各地遊客前來體驗。此外，為了提升觀光吸引力，同步推動周邊設施升級計畫，已向觀光局申請經費，將進行泡腳池的「二修一建」工程，除了修繕2座舊有的泡腳池外，將在知名景點「張學良故居」旁新闢一座全新的泡腳池。

他期盼，透過完善的硬體設施，不僅能延長遊客停留時間，更能串連前天新開幕的「峰市集」，有效帶動在地農友的產品銷售，為五峰清泉的觀光發展注入穩定而長遠的能量。