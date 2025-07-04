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淨零綠能透明廉能跨域論壇 張善政曝自治條例將上路

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市「淨零綠能．透明廉能」跨域論壇今下午舉行。記者翁唯真/攝影
桃園市「淨零綠能．透明廉能」跨域論壇今下午舉行。記者翁唯真/攝影

桃園市長張善政今下午出席「淨零綠能．透明廉能」跨域論壇表示，本次論壇以「綠能」為主軸，正呼應桃園目前積極推動的政策方向，近期市府完成修訂的「桃園市推動淨零城市自治條例」已獲行政院核定，即將上路施行，是全國少數完成相關立法的縣市之一，展現桃園對永續發展的高度重視與行動力。

張善政說，市府團隊長期致力於推動「廉能透明」的施政目標，期盼透過此次論壇，促進產官學界深入交流，共同釐清制度問題，凝聚改革共識，進一步提升行政效率與產業信心，推動桃園淨零綠能政策更透明、更快速、更有成效。

張善政表示，近期有愈來愈多企業表達來桃園投資設廠的意願，顯示桃園在產業發展上備受關注，市府在堅持廉潔透明的同時，也積極提升行政效率，簡化繁瑣程序，落實資訊公開透明，讓企業清楚掌握審查進度與待改善之處，避免不必要的誤解與不信任。推動綠能政策方面，市府投入大量資源，唯有確保程序公正、透明，才能杜絕外界質疑。

法務部長鄭銘謙說，桃園作為國門城市，工商業蓬勃發展，在廉能治理與智慧城市建設方面表現亮眼。面對全球淨零碳排的趨勢，政府必須強化行政效率與制度透明，為綠能產業創造穩定、健康的發展環境。

鄭銘謙表示，法務部自2022起建置「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，整合檢警與行政機關，主動預防風險、提升行政效能。今年度更進一步推動「綠能廉政平台」，加強公私協力、優化行政溝通、排除不當干擾，為綠能發展營造健全投資環境。

政風處表示，為因應氣候變遷及邁向2050淨零碳排的長遠目標，市府以「淨零轉型」、「綠能推動」及「廉能治理」為三大主軸，積極推動相關政策，並邀集產官學界與NGO團體展開跨域對話與經驗交流。

張善政 桃園 淨零

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