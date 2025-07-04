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活化地方資產 苗栗縣出磺坑觀光促參案獲招商卓越獎

中央社／ 苗栗縣4日電
苗栗縣政府推動「苗栗縣公館鄉出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案（BOT+OT）」，獲財政部113年度民間參與公共建設「招商卓越獎」肯定，4日由行政院長卓榮泰（中）頒發獎牌及簽約獎勵金，苗栗縣副縣長邱俐俐（左）、文化觀光局長林彥甫（右）代表受獎。圖／中央社（苗栗縣政府提供）
苗栗縣政府推動「苗栗縣公館鄉出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案（BOT+OT）」，獲財政部113年度民間參與公共建設「招商卓越獎」肯定，4日由行政院長卓榮泰（中）頒發獎牌及簽約獎勵金，苗栗縣副縣長邱俐俐（左）、文化觀光局長林彥甫（右）代表受獎。圖／中央社（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府活化利用油礦區文化景觀，推動「公館鄉出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案（BOT+OT）」吸引民間投資新台幣7.32億元，榮獲財政部113年度招商卓越獎。

財政部今天舉辦114年度民間參與公共建設招商大會，彙整釋出逾百件商機案源，會中並由行政院長頒發113年度民間參與公共建設「招商卓越獎」，表揚表現傑出的中央機關及縣市政府。苗栗縣獲縣市政府組促參類第2名，由副縣長邱俐俐出席代表受獎，並獲頒簽約獎勵金1663萬元。

縣府透過新聞稿指出，出磺坑觀光遊憩園區位於苗栗縣公館鄉，基地總面積達18.52公頃，涵蓋遊憩用地、國土保安用地及水利用地，透過BOT（興建、營運、移轉）、OT（營運、移轉）及維護管理的綜合模式，預計打造成包含文化展演、遊客服務、旅宿、露營、餐飲、婚宴、會議訓練、文化市集、交通轉運及停車等多元設施的多功能觀光場域。

縣府表示，此案自民國111年10月公開徵求民間投資人，最終遴選出最優申請人，最優申請人於112年9月成立專案公司「出磺坑開發股份有限公司」，並於113年3月18日完成投資契約簽訂事宜。

縣府文化觀光局長林彥甫指出，出磺坑承載豐富的歷史文化底蘊，透過促參案轉化為具吸引力的觀光資源，提供旅遊資訊、交通運轉、輕旅行住宿、餐宴與客家文學展演等機能，期待藉由民間投資與專業經營，將園區打造成兼具自然與文化特色的國際級觀光亮點，提升苗栗整體觀光遊憩服務品質。

文觀局指出，目前局部範圍正進行客家文學花園計畫第3期景觀工程，園區預計116年8月開始營運，正式營運後每年可望為縣府增加約350萬元財政收入，同時減少每年約1500萬元的維護支出，並創造地方就業機會。

苗栗縣

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