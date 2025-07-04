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杜絕校園暴力、霸凌 桃園藉由棒球引導青少年正能量

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市教育局與警察局共同與業界合作，今於中壢區「大魯閣棒壘球場」舉辦「強棒出擊、霸凌出局」活動。圖／教育局提供
桃園市教育局與警察局共同與業界合作，今於中壢區「大魯閣棒壘球場」舉辦「強棒出擊、霸凌出局」活動。圖／教育局提供

桃園教育局與警察局與業界合作，今於中壢區「大魯閣棒壘球場」舉辦「強棒出擊、霸凌出局」活動，吸引國、高中青少年學生報名參加，教育局林光偉專委擔任開球貴賓，在奮力擊球的剎那間，宣示市府各級單位與學生們讓「霸凌出局」的決心。

本次活動由各級學校學生自行組隊參加，更邀請到多次獲得全國高中棒球聯賽冠軍的隊伍平鎮高中棒球隊參與，協助推廣棒球運動、引導學生打擊，也讓學生體驗棒球打擊的樂趣。

龍潭高中劉同學表示，平時在學校唸書比較少運動，今天能和冠軍隊伍的球員相互交流學習覺得非常開心，透過活動的主題，也對防制霸凌及網路安全的觀念更加認識，同時也親身體驗棒球運動，感覺非常有意義。

共同協辦本次活動的警察局少年隊說，透過活動宣導就是希望大家一同關心青少年在校園中可能遇到的霸凌問題，也藉由宣導塑造學生的守法觀念，避免自己成為被害人或加害人，維護青少年學習成長與人格正常發展。

教育局督導宋怡慶表示，桃園市持續落實推動拒絕毒品、防制校園霸凌工作，也透過本次「強棒出擊、霸凌出局」活動，讓青年學子能在活動中獲得滿滿的正面能量，並期盼桃園市學子能於友善校園的學習環境中，健康學習快樂成長。

桃園市教育局與警察局共同與業界合作，今於中壢區「大魯閣棒壘球場」舉辦「強棒出擊、霸凌出局」活動。圖／教育局提供
桃園市教育局與警察局共同與業界合作，今於中壢區「大魯閣棒壘球場」舉辦「強棒出擊、霸凌出局」活動。圖／教育局提供
桃園市教育局與警察局共同與業界合作，今於中壢區「大魯閣棒壘球場」舉辦「強棒出擊、霸凌出局」活動。圖／教育局提供
桃園市教育局與警察局共同與業界合作，今於中壢區「大魯閣棒壘球場」舉辦「強棒出擊、霸凌出局」活動。圖／教育局提供

教育局 校園 桃園 霸凌

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