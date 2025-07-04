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99歲羅美瑜擔任國小導護獲表揚 「守護學童會一直做下去」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣山崎國小羅美瑜先生服務達30年，高齡99歲的他堅守崗位，為全縣最高齡的導護志工。圖／縣府提供
新竹縣山崎國小羅美瑜先生服務達30年，高齡99歲的他堅守崗位，為全縣最高齡的導護志工。圖／縣府提供

新竹縣山崎國小羅美瑜先生服務達30年，高齡99歲的他堅守崗位，為全縣最高齡的導護志工，他今天在縣府前棟3樓第二會議室舉辦「114年度績優交通導護志工及導護教師表揚大會」，由縣長楊文科親自頒發獎狀，感謝交通導護志工及教師不畏風雨、無私奉獻，全力守護學童上下學安全。

這次還有表揚114位導護志工及17位導護教師。羅美瑜表示，工作退休後，開始到學校當導護志工，每天早上指揮交通，護送學童上學，看到孩子們笑容，心情開心，身體也更有活力。小孩子與他問早打招呼，他總是熱情揮手回應。每天維持規律的生活作息，清晨打太極十八式氣功保養身體後，就會前往導護工作，希望能守護學童一直做下去。

竹北市民代表戴佩如也是獲獎的導護志工之一，從事導護工作達7年，曾是六家國小導護志工的她，3年前轉任離家近的嘉豐國小服務，秉持為民服務、守護孩童安全的同理心，她說，曾遇到孩子敬禮和她說「謝謝」，感到非常感動，甚至平時在路上會因此被小朋友認出她是誰，溫馨互動在選民服務上更有成就感，她會持續做下去，守護孩子「安全出門、平安返家」的上學路。

縣長楊文科表示，全縣國中小學共有2865位志工參與校園相關服務，其中導護志工更是維繫學童通學安全的重要力量，為善最樂，感謝所有志工的付出，用實際行動詮釋無私奉獻的真諦。為保障志工執勤安全，縣府特別為全體導護志工投保團體意外保險，每年補助學校進行導護裝備汰舊換新，並向中央爭取5.1億元在縣內26學校打造通學步道，提供更完善的安全保障。

受表揚的志工中，二重國小游徐玉蘭服務年資最長達35年，六家高中陳運金也服務了34年。另外，表揚活動也特別遴選出17位導護教師，感謝他們積極參與導護工作，與志工共同為學童的通學安全盡一份心力。

志工 校園 楊文科

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