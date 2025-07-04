快訊

貧窮夫妻狠下毒手？桌留詭異千元鈔求救 2006年震驚社會「花蓮五子命案」

獨／蕭淑慎揭8年不離婚真相！ 婚前億元身家沒梁軒安的份

高雄翁海中慘遭野狗群攻咬死 子悲憤曝親見「愛狗人士整車載來放生 」

桃園環保局攜手社區、賣場淨零 減碳近1500公斤

中央社／ 桃園4日電

桃園市環保局4月起攜手社區與綠色賣場舉辦「桃園淨零生活推廣」活動，吸引超過5000名市民參加、累積減碳量達1467.22公斤CO2e，成功串聯社區與商業資源，讓淨零實踐於日常。

桃園市政府環境保護局今天向媒體表示，為邁向2050淨零排放目標，自4月起攜手社區與綠色賣場，舉辦5場「桃園淨零生活推廣」活動，共吸引超過5000名市民共襄盛舉。

環保局表示，活動從「食、衣、住、行、購」五大面向出發，引導民眾從日常消費中實踐低碳理念，讓淨零生活成為習慣；活動依據「桃園市低碳活動指引」規劃執行，5場活動累積減碳量達1467.22公斤CO2e。

環保局也說，透過活動推廣環保標章商品、淨零生活知識、低碳行動技巧，以及低碳飲食等，內容涵蓋低碳烹調、零浪費料理、自備餐具、惜食減量等；推廣活動為期2個月，成功串聯社區力量與商業資源，呼籲民眾一起從「隨手」開始，讓淨零成為輕鬆實踐的日常習慣。

低碳 桃園 淨零

延伸閱讀

桃園斥資2.75億元 提升永安漁港環境

越籍女子社區設天九牌賭場 桃警攻堅逮21名賭客

暑假改裝噪音車亂象多 蘆竹警擴大取締

經部砸150億助製造業減碳 汰換高成本製程設備、推動汽電共生等

相關新聞

杜絕校園暴力、霸凌 桃園藉由棒球引導青少年正能量

桃園市教育局與警察局與業界合作，今於中壢區「大魯閣棒壘球場」舉辦「強棒出擊、霸凌出局」活動，吸引國、高中青少年學生報名參...

99歲羅美瑜擔任國小導護獲表揚 「守護學童會一直做下去」

新竹縣山崎國小羅美瑜先生服務達30年，高齡99歲的他堅守崗位，為全縣最高齡的導護志工，他今天在縣府前棟3樓第二會議室舉辦...

桃園斥資2.75億元 提升永安漁港環境

桃園市長張善政今出席中壢區漁會漁業政策宣導座談會，傾聽漁民聲音，並向漁民報告上任至今，桃園市挹注永安漁港超過2.75億元...

注意改道！苗栗縣苑裡南溪橋改建 7日起封閉施工8個月

苗栗縣苑裡鎮連接南勢里與泰田里，苗43-1線上的房裡溪南溪橋改建工程，縣府獲中央2580萬元補助於今年4月初動工，施工單...

改善崎嶇通學廊道 張善政：全市133所學校改善不因偏遠受忽視

桃園市新屋區永安國小暨永安國中通學廊道過去路面有高低差且崎嶇，市府斥資1560萬元改善並於今年3月底完工，桃園市長張善政...

新竹縣五峰鄉觀光再升級 清泉溫泉會館延宕多年...拚年底完工

歷經多年波折、曾開幕又停業的新竹縣五峰鄉「清泉溫泉會館」，終於迎來重大突破。五峰鄉長秋維書表示，在原民會與新竹縣政府的協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。