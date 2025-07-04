桃園斥資2.75億元 提升永安漁港環境

桃園市長張善政今出席中壢區漁會漁業政策宣導座談會，傾聽漁民聲音，並向漁民報告上任至今，桃園市挹注永安漁港超過2.75億元經費改善漁港環境，有效提升永安漁港旅遊環境品質。張善政也親自頒贈獎牌及木匾給予理事長楊鎮瑋、常務監事朱逸銘、總幹事黃德汶，以及其他近50位選任代表，期勉各幹部持續為漁會發展貢獻。

張善政表示，特別感謝前任中壢區漁會理事長葉國傑在任期間，辛勤付出帶領漁民們一同努力，也恭喜新任理事長楊鎮瑋、常務監事朱逸銘及總幹事黃德汶上任，持續協助漁會業務，攜手市府造福更多漁民。

農業局長陳冠義說，永安漁港是桃園海洋客家文化重鎮之一，除了海洋客家休閒農業區及海螺文化體驗園區等重要客家據點外，桃園市政府於2023年至2025年，積極推動永安漁港多項建設計畫，包括斥資2.14億剛完工的北岸圍堤工程，及漁船上架場規畫、港區階梯改善、綠美化及食魚教育等軟硬體建設與補助。桃園也將透過珍珠海岸計畫，打造永安漁港成為漁業、觀光、生態、文化兼具的多功能漁港，展現桃園海岸新亮點。

市府長期支持漁港環境改善及服務品質提升，包括漁港公廁及公共設施硬體改善、永安漁港星繽樂狂歡嘉年華、食魚教育等活動補助；其餘還有產銷班公共資材、永續課程宣導以及協助海上查核巡護等，有效支持漁業永續發展，維護漁民生計。