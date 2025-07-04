改善崎嶇通學廊道 張善政：全市133所學校改善不因偏遠受忽視

桃園市新屋區永安國小暨永安國中通學廊道過去路面有高低差且崎嶇，市府斥資1560萬元改善並於今年3月底完工，桃園市長張善政今視察表示，全桃園國中小270所，目前全市錄案133所，已完成82所，新屋區地點較偏僻，但改善工程不會因此受忽視，目前已有6所完成。

永安國小暨永安國中通學廊道過去路面有高低差且崎嶇，為有效提升學區周邊交通安全性，市府依相關規範辦理路面刨舖、學區路口改善、增設中央分隔島、庇護島及共桿、增設學童接送停等區、繪設標線型人行道串聯、人行道修繕、溝蓋更新、欄杆新設及警示牌面設置等，加強行人安全與便利性，同時整合周邊學區與社區，創造人本友善的行人與通學環境。

桃園市長張善政表示，2年前就開始陸續改善通學廊道，超過130所學校列入改善，永安國小及國中緊鄰中山西路且交通繁忙，所以有必要來做改善，也增設雙色溫路燈，並百分百運用循環材質來施作，這都是工程上的創新創舉。雖然新屋鄉對偏遠，不過不會因此受到忽視，目前已改善6所，相信可以有效增加師生安全。

桃園市養護工程處表示，全桃園國中小共270所，市民平均年齡是六都最年輕，且生育率是六都之冠，目前目前全市錄案133所，已完成82 所，規畫中48所，施工中有3所。其中53所學校已提送向中央爭取經費，49所已核定，獲補助約6.49億元。

養工處說，改善工程落實循環經濟理念，於道路鋪面採用全再生瀝青混凝土，藉由轉爐石及氧化碴高硬度、耐磨損、高抗壓等特性，顯著提升道路使用年限、降低後續維護成本及節能減碳等效益；環保高壓磚則使用焚化再生粒料製成磚品，使焚化後產生爐底渣料得以再利用，減少生產成本循環再生在利用。