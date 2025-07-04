注意改道！苗栗縣苑裡南溪橋改建 7日起封閉施工8個月

苗栗縣苑裡鎮連接南勢里與泰田里，苗43-1線上的房裡溪南溪橋改建工程，縣府獲中央2580萬元補助於今年4月初動工，施工單位近日公告自7月7日起至明年3月15日封閉施工，請用路人改以替代橋梁通行。

南溪橋因通洪斷面不足，逢強降雨易溢流成災，溢流甚至淹沒附近農田，去年雨季屢次淹水引發民怨，且橋梁老舊，強度、耐震能力方面均不足，也影響用路人通行安全。

經縣府提報計畫，透過立委陳超明協助爭取，由經濟部水利署納入「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」補助2580萬元，加上縣府自籌650萬元，以總經費3230萬元展開改建。

縣府交通工務處表示，改建項目包括南溪橋改建，將新建一座長20公尺、寬8.4公尺的新橋及244公尺引道改善，因施工需求，南溪橋自7月7日起至明年3月15日封閉，請用路人改以替代橋梁通行。

此外，縣府水利處表示，因應汛期到來，經濟部水利署第二河川分署也抽檢縣內17部大型移動式抽水機、五孔箱涵水閘門及蜆仔溝滯洪池等設施，經現場啟動試運轉，設施運作正常、符合標準，增進整體淹水防治效益。