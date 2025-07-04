新竹縣五峰鄉觀光再升級 清泉溫泉會館延宕多年...拚年底完工

歷經多年波折、曾開幕又停業的新竹縣五峰鄉「清泉溫泉會館」，終於迎來重大突破。五峰鄉長秋維書表示，在原民會與新竹縣政府的協助下，過去導致營運中斷的土地用地與廢汙水排放等核心問題已大部分解決，目前整體工程進度已達8成，力拚今年12月完工，未來將在合法基礎上穩定營運，揮別過去的困境。

清泉溫泉會館因其優美的環境備受期待，重建後因未申請污水排放許可而被開罰並休業，讓許多遊客大失所望。

公所依溫泉法相關規定爭取原民會補助，同時辦理改造工程和委託經營，準備整修管線、汙水設施、擴增湯屋，然而在申請雜項執照時，卻發現會館的戶外大眾湯池有一小塊未登錄地，無法取得雜照而未能開工，經過努力，該土地成原住民保留地，主管單位縣府同意可使用，並要求鄉公所盡快補齊撥用土地的程序。

秋維書坦言，過去遇到的難題多是土地用地與廢汙水排放問題，經過多年的努力與跨單位協調，感謝縣府和原民會的協助，目前包含土地使用、建物合法性、汙水等問題都已逐步完成補正，僅剩部分河川用地問題尚在處理中，但相信未來將不再有同樣的困擾。

秋維書強調，清泉溫泉會館的內、外部改善工程預計在今年12月完成，屆時將進入試營運階段，誠摯歡迎各地遊客前來體驗。此外，為了進一步提升觀光吸引力，鄉公所也同步推動周邊設施升級計畫，已向觀光局申請經費，將進行泡腳池的「二修一建」工程，除了修繕2座舊有的泡腳池外，還將在知名景點「張學良故居」旁，新闢一座全新的泡腳池。

秋維書表示，「希望能夠增加泡腳的空間，讓來這邊參訪的遊客都有一個可以駐足的環境。」他期盼，透過完善的硬體設施，不僅能延長遊客停留時間，更能串連昨天新開幕的「峰市集」，有效帶動在地農友的產品銷售，為五峰清泉地區的觀光發展注入穩定而長遠的能量。