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落實輪調制度 苗縣竹南、通霄、銅鑼地政主任今辦交接

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南、通霄、銅鑼地政事務所主任的調動，今天舉行聯合交接典禮，3位調動的主任宣誓就職。圖／苗栗縣政府提供
竹南、通霄、銅鑼地政事務所主任的調動，今天舉行聯合交接典禮，3位調動的主任宣誓就職。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府地政處為落實主任職務輪調制度，發揮交替傳承精神，今天上午辦理竹南、通霄、銅鑼地政事務所主任聯合交接典禮，秘書長陳斌山期勉新就職的主任發揮地政專業與行政經驗，守謢鄉親的不動產安全，提供更優質的服務。

目前苗栗縣計有苗栗、大湖、頭份、竹南、通霄、銅鑼等6個地政事務所，除了辦理土地登記、地籍測量及地價、地用等業務，在詐騙手法不斷更新的情形下，更加強「反詐、防詐、阻詐」意識，守護鄉親不動產的安全。

此次竹南、通霄、銅鑼地政事務所主任的調動，銅鑼地政事務所主任鄭永正調任竹南地政事務所主任；竹南地政事務所主任范揚鴻調任通霄地政事務所主任；通霄地政事務所主任陳水生調任銅鑼地政事務所主任，並在今天舉行聯合交接典禮。

現場由縣府秘書長陳斌山主持，主計處副處長王志成、人事處人力科專員鍾哲萍、財政處財務管理科專員李惠琴擔任監交人，3位調動的主任宣誓就職後，緊接著交接印信，完成交接儀式。

陳斌山期許3位主任秉持「專業、效率、便民」的精神，在新的崗位上發揮所長，推動優質服務，開創地政新氣象，確保鄉親不動產權益。

主任 苗栗縣 財務

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