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華南銀行觀音分行要撤？地方關注 華南銀澄清

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
華南銀行觀音分行傳出要除掉，銀行否認。記者鄭國樑／攝影
華南銀行觀音分行傳出要除掉，銀行否認。記者鄭國樑／攝影

桃園市觀音區連日傳出華南銀行要撤掉觀音的分行要，議員吳進昌表示，如果傳聞屬實豈不是漠視鄉親權益？呼籲華南銀行收回成命。

華南銀行總行澄清，觀音分行民國90年（2001年）承受觀音農會信用部業務後開業至今已服務當地24年，目前營運正常且與當地居民、企業互動良好，並無媒體朋友所述地方傳出裁撤議題。

吳進昌指出，觀音農會1996年2月觀音農會發生逾放引發擠兌，後來中央指派華南銀行接手農會在觀音、草漯、新坡3個信用部（觀音區在地方上有3個區位，非行政區 ），華南銀行具官股銀行身分，有承擔永續經營的權利及義務，觀音這個區域有9個里，也是華南接手後數十年來唯一的金融庫，怎麼可以漠視當地客戶的權益，說走就走。

華南銀行觀音分行要撤掉的傳聞在地方散播後，引發關注，吳進昌在自己的臉書提到此事，還有人留言問銀行會不會倒，定存要不要解約？吳進昌連忙安撫不會倒，可能是銀行業績不如預期想撤。華南銀行總行接到媒體詢問，也連忙澄清不會撤掉觀音分行。

觀音區農會表示，確實有聽到傳統華南觀音分行要撤，農會原先3個信用部被華南接手後，106年完成整頓，先買回新坡信用本部的地上建築（土地原本就屬於農會），重新開辦信用部工作。另外，草漯信用部下周也會開幕，地點就在派出所旁，是草漯重劃區最精華地段，至於在觀音成立信用分部，目前也在評估中，目標放在兩年後成立信用分部。

信用 觀音 農會

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