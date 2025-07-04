網傳白沙屯媽進香路線、駐駕地點由山邊媽負責 引發分轎危機

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖年度徒步進香活動，越來越盛大，也讓廣大信眾更加好奇白沙屯媽與山邊媽身後的人文連結，近來網傳「白沙屯媽進香路線、駐駕地點都是由山邊媽負責」持續發酵，恐引發兩尊媽祖分轎危機，廟方也出面澄清。

上周日中午，白沙屯拱天宮舉辦進香感恩大會，席開200多桌，感謝各界支持進香活動出錢又出力，席間山邊媽祖宮董事長陳文明也重申「大媽情誼」與信仰初心，並表示將共同釐清外界及媒體的不實訊息，持續鞏固兩宮深厚的信仰連結。

陳文明昨透過官網表示，對山邊人而言，白沙屯媽祖始終是心中的「大媽」，這是自幼由長輩教導的信念。這些年來，山邊媽祖宮在土地取得與合法化過程中，均獲拱天宮的全力支持與協助，充分體現「大媽疼惜山邊媽」的深厚情誼。

針對信眾關心的進香傳統，陳文明指出，山邊人參與白沙屯媽祖北港進香的歷史，已逾三代之久，進香活動的中心從未改變，核心角色始終由爐主與副爐主擔任，並全程陪伴媽祖神轎，安排各項駐駕細節。白沙屯媽祖進香活動為「合轎」進行，僅有一頂神轎，所有旨意皆出自白沙屯媽祖神轎，秉持尊轎、敬神的精神，不宜以「誰有檀香、花香、掌控」等詞彙誤導或分化。

對於近期網路與社群媒體的訊息紛擾，他也呼籲信眾辨明資訊來源；山邊媽祖宮僅設有官方網站「苗栗後龍山邊媽」及 Facebook 粉絲專頁「財團法人苗栗縣山邊媽祖宮」，其餘平台若無官方授權，皆與本宮無關。

拱天宮總幹事陳春發則表示，白沙屯媽徒步南下進香已又200多年歷史，而白沙屯媽與山邊媽祖約從民國40幾年才開始「合轎」一起進香，並無強制性的口頭約定或合約，網路上這些憑空捏造言論，當然也希望山邊媽祖宮出面澄清，不能縱容網友傷害神聖的進香文化傳統，成為網紅消費對象，甚至造成兩宮情誼破裂。