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網傳白沙屯媽進香路線、駐駕地點由山邊媽負責 引發分轎危機

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
山邊媽祖宮董事會成員上周日中午參加白沙屯拱天宮舉辦進香感恩大會時，也重申持續鞏固兩宮深厚的信仰連結。圖／翻攝「苗栗後龍山邊媽」
山邊媽祖宮董事會成員上周日中午參加白沙屯拱天宮舉辦進香感恩大會時，也重申持續鞏固兩宮深厚的信仰連結。圖／翻攝「苗栗後龍山邊媽」

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖年度徒步進香活動，越來越盛大，也讓廣大信眾更加好奇白沙屯媽與山邊媽身後的人文連結，近來網傳「白沙屯媽進香路線、駐駕地點都是由山邊媽負責」持續發酵，恐引發兩尊媽祖分轎危機，廟方也出面澄清。

上周日中午，白沙屯拱天宮舉辦進香感恩大會，席開200多桌，感謝各界支持進香活動出錢又出力，席間山邊媽祖宮董事長陳文明也重申「大媽情誼」與信仰初心，並表示將共同釐清外界及媒體的不實訊息，持續鞏固兩宮深厚的信仰連結。

陳文明昨透過官網表示，對山邊人而言，白沙屯媽祖始終是心中的「大媽」，這是自幼由長輩教導的信念。這些年來，山邊媽祖宮在土地取得與合法化過程中，均獲拱天宮的全力支持與協助，充分體現「大媽疼惜山邊媽」的深厚情誼。

針對信眾關心的進香傳統，陳文明指出，山邊人參與白沙屯媽祖北港進香的歷史，已逾三代之久，進香活動的中心從未改變，核心角色始終由爐主與副爐主擔任，並全程陪伴媽祖神轎，安排各項駐駕細節。白沙屯媽祖進香活動為「合轎」進行，僅有一頂神轎，所有旨意皆出自白沙屯媽祖神轎，秉持尊轎、敬神的精神，不宜以「誰有檀香、花香、掌控」等詞彙誤導或分化。

對於近期網路與社群媒體的訊息紛擾，他也呼籲信眾辨明資訊來源；山邊媽祖宮僅設有官方網站「苗栗後龍山邊媽」及 Facebook 粉絲專頁「財團法人苗栗縣山邊媽祖宮」，其餘平台若無官方授權，皆與本宮無關。

拱天宮總幹事陳春發則表示，白沙屯媽徒步南下進香已又200多年歷史，而白沙屯媽與山邊媽祖約從民國40幾年才開始「合轎」一起進香，並無強制性的口頭約定或合約，網路上這些憑空捏造言論，當然也希望山邊媽祖宮出面澄清，不能縱容網友傷害神聖的進香文化傳統，成為網紅消費對象，甚至造成兩宮情誼破裂。

山邊媽 拱天宮 白沙屯媽祖 神轎 進香

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