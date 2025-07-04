百老匯影城再升級！竹縣首間KTV有望落腳享平方

新竹縣第一間五星級影城「百老匯電影院」進駐「享平方 Shown Square」已逾兩年半，逐步成為當地民眾的重要娛樂據點。近期更傳出業者有意打造KTV，可望成為新竹縣首間KTV娛樂空間。對此，新竹縣政府交通旅遊處表示，業者已完成空間使用報備，目前正申請相關執照，縣府樂見新增多元休閒設施，提供縣民更豐富的娛樂選擇。

「享平方 Shown Square」自2022年底開幕，引進新竹縣首座五星級影城「百老匯電影院」，斥資近3億元打造全館14個影廳，全面採用全台僅4家影院導入的全雷射放映設備，畫質更細膩、清晰。影廳設計走時尚重工業風，內含挑高旗艦巨幕廳、貴賓廳與一般廳，提供約1400個座位，全數配備高級沙發椅，營造舒適高品質的觀影體驗，逐步吸引民眾前來。

近期傳出百老匯影城擬在場館內增設KTV設施，進一步打造「影城與娛樂」複合式休閒空間。新竹縣交通旅遊處指出，龍祥影城已主動向縣府提出空間規畫報備，初步了解，將不影響到影城的原先空間，以享平方尚未使用的空間優先活化，目前正在辦理相關執照申請。未來如順利設置，將成為新竹縣首間營運的KTV場所，提供民眾更多元的休閒選擇，活絡地方娛樂產業。