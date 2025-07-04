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嘉義愛情塔修繕完成...桃園也有「1314」鐵塔 南北相互輝映

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山國家風景區管理處轄管梅山鄉瑞峰村海鼠山，最高點海拔的「1314」愛情塔，昨天修繕完工。圖／取自阿管處臉書
嘉義縣阿里山國家風景區管理處轄管梅山鄉瑞峰村海鼠山，最高點海拔的「1314」愛情塔，昨天修繕完工。圖／取自阿管處臉書

嘉義縣阿里山國家風景區管理處轄管梅山鄉瑞峰村海鼠山，最高點海拔的「1314」愛情塔，因長期風吹日曬，出現鏽蝕、掉漆，還有標示模糊的狀況，昨天修繕完工；愛情塔無獨有偶，桃園市拉拉山也有「1314」巴陵鐵塔，與瑞峰「1314」愛情塔，南北相互輝映。

阿管處說，瑞峰1314愛情塔觀景台是不少人駐足眺望、拍照留念的地標，風吹日曬下，愛情塔出現鏽蝕、掉漆，還有標示模糊的狀況，愛情塔日前修繕，昨天完工。

瑞峰1314觀景台設於海鼠山的最高點海拔1311公尺，加上觀景台高度，正好是1314公尺，象徵「一生一世」浪漫寓意，成為情侶們喜愛打卡景點

1314觀景台擁有360度無死角的視野，是知名廣告御茶園的拍攝地。飽覽綿延的茶園、遠處的山巒，晴朗時還能眺望周邊縣市的風光。這裡也是欣賞日出、雲海和夜景的絕佳地點

位於桃園市復興區拉拉山，海拔1314公尺的「巴陵鐵塔」，高度代表「一生一世」之意，適合情侶來此拍照留下誓約，2018年完工的巴陵鐵塔，原址為馬侖砲台，日治時代日軍為控制附近10餘部落設置，因位處原住民保留地，長期荒廢，由復興區公所斥資逾千萬元活化砲台遺址，建置「巴陵鐵塔」，及「一生一世」拍照景點。

位於桃園市復興區拉拉山，海拔1314公尺的「巴陵鐵塔」，高度代表「一生一世」之意，適合情侶來此拍照留下誓約，2018年完工的巴陵鐵塔，原址為馬侖砲台。記者魯永明／攝影
位於桃園市復興區拉拉山，海拔1314公尺的「巴陵鐵塔」，高度代表「一生一世」之意，適合情侶來此拍照留下誓約，2018年完工的巴陵鐵塔，原址為馬侖砲台。記者魯永明／攝影
位於桃園市復興區拉拉山，海拔1314公尺的「巴陵鐵塔」，高度代表「一生一世」之意，適合情侶來此拍照留下誓約，2018年完工的巴陵鐵塔，原址為馬侖砲台。記者魯永明／攝影
位於桃園市復興區拉拉山，海拔1314公尺的「巴陵鐵塔」，高度代表「一生一世」之意，適合情侶來此拍照留下誓約，2018年完工的巴陵鐵塔，原址為馬侖砲台。記者魯永明／攝影

巴陵 愛情 景點

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