為有效改善改裝車輛噪音擾民問題，自今（114）年1月起，機車排氣管改裝列入定期檢驗項目，桃園市蘆竹警分局統計今年至6月30日止，取締改裝排氣管未辦理變更登記車輛共計104件，皆依「道路交通管理處罰條例」第16條第1項第1款開罰900元至1800元罰鍰，且依據「靜桃專案」處理原則，還可另外蒐證拍照通報環保局裁罰；若經環保局檢測確認噪音不合格者，將再依「噪音管制法」加重處分，處以1800元至3600元罰鍰，並限期改善，等同最高罰款金額為5400元。

因應暑假到來，7月起蘆竹警方將擴大再與環保局及監理站等機關合作取締改裝車。圖：讀者提供

蘆竹分局提到，因應暑假到來，7月起蘆竹警方將擴大再與環保局及監理站等機關合作，針對改裝噪音車經常出入處所，採不定時、不定點方式執行聯合稽查，加強取締改裝排氣管未經檢測登記車輛；另如有涉及參與競速飆車或協助載運車輛至現場競速者，皆依公共危險罪嫌偵辦，針對噪音車輛亦將直接通報環保局強制排氣管到檢，以杜絕噪音擾民歪風。

蘆竹警方將持續加強執行環、警、監聯合稽查工作，還給居民舒適安寧的生活空間。圖：讀者提供

蘆竹分局長楊贊鈞表示，尚未完成改裝排氣管認證之車主，應儘速辦理，違者將依相關規定開罰，另呼籲民眾勿刻意改裝車輛製造噪音，不但擾民，自身荷包也會失血，蘆竹警方將持續加強執行環、警、監聯合稽查工作，還給居民舒適安寧的生活空間。

本文章來自《桃園電子報》。原文：暑假改裝噪音車亂象多 蘆竹警擴大取締