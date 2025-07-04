竹縣五峰「峰市集」開幕 原民地區首座合法市集

新竹縣五峰鄉清泉部落是進入觀霧、雪霸的門戶，近年在台灣好行觀霧線開通以來，更成為遊客必經之處。新竹縣府攜手五峰鄉公所爭取原住民族委員會經費，打造全新的「峰市集」，昨天開幕，成為帶動地方觀光產業的重要基地。

五峰鄉長秋維書表示，以往市集能吸引不少遊客消費，但外觀老舊不堪，難更上一層樓，亟需改造環境，感謝中央及地方政府協助，才能打造具五峰鄉特色的新環境。值得一提的是，以往的市集多是以臨時展演設施不斷申請使用權，此次經縣府協助，順利取得建照與使照，成為原民地區第一個「取得合法建築」市集。

五峰鄉公所表示，「峰市集」這次升級總經費950萬，原住民族委員會補助672萬，公所編列預算經費277萬，工程建置10間的竹屋市集，有季節性蔬果、高冷蔬菜、各種各樣美味原民風味餐食，以及手作原民圖騰零錢包、服飾等，嶄新的攤位建築風格與空間也兼具了安全舒適功能。

原住民族行政處長雲天寶補充，未來將協助公所執行「五峰清泉風景特定區文化觀光產業復振計畫」，縣府補助1400萬元，將建第二停車場至藝術之森間全新木製步道，確保民眾通行舒適度與安全性，並修繕升級張學良故居旁步道。