聽新聞
0:00 / 0:00
苗縣5漁港航道清淤 最慢9月完成
苗栗通霄鎮與苑裡鎮漁港因潮汐作用需定期清淤，近日傳出2地泥沙淤積嚴重，影響漁船出入安全，民代要求縣府立即改善；縣府表示，已獲中央補助經費，將陸續展開縣內5漁港清淤工作，最慢9月完成。
苗栗沿海有龍鳳、外埔、龍港、公司寮、白沙、新埔、通霄、苑港、苑裡等漁港，多處漁港屬於潮汐港，在潮汐作用下，泥沙容易淤積在航道上，加上冬季東北風強勁、上游河川、溪流夾帶泥沙出海等因素影響，部分漁港積沙更加嚴重。
苗栗縣議員周玉滿指出，通霄、苑裡是縣內重要漁業基地，近日有漁民陳情港口2年未清淤，航道變窄，出入不易，一旦遇上風浪，安全堪慮，「漁民天天在冒風險」。
通苑區漁會則表示，目前通霄、苑裡、苑港漁港都有航道積沙問題，漁汛期將於10月開始，漁民將頻繁出海捕魚，盼早日清理航道，以保障漁民安全。
縣府農業處漁業科表示，中央補助加上縣府自籌款共有6千多萬元，將針對龍鳳、外埔、通霄、苑港、苑裡五大漁港航道清淤，保障漁民出入捕魚安全，最慢9月底會完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言