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苗縣5漁港航道清淤 最慢9月完成

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
通苑區漁會盼早日完成航道清淤，保障漁民安全。記者吳傑沐／攝影
通苑區漁會盼早日完成航道清淤，保障漁民安全。記者吳傑沐／攝影

苗栗通霄鎮與苑裡鎮漁港因潮汐作用需定期清淤，近日傳出2地泥沙淤積嚴重，影響漁船出入安全，民代要求縣府立即改善；縣府表示，已獲中央補助經費，將陸續展開縣內5漁港清淤工作，最慢9月完成。

苗栗沿海有龍鳳、外埔、龍港、公司寮、白沙、新埔、通霄、苑港、苑裡等漁港，多處漁港屬於潮汐港，在潮汐作用下，泥沙容易淤積在航道上，加上冬季東北風強勁、上游河川、溪流夾帶泥沙出海等因素影響，部分漁港積沙更加嚴重。

苗栗縣議員周玉滿指出，通霄、苑裡是縣內重要漁業基地，近日有漁民陳情港口2年未清淤，航道變窄，出入不易，一旦遇上風浪，安全堪慮，「漁民天天在冒風險」。

通苑區漁會則表示，目前通霄、苑裡、苑港漁港都有航道積沙問題，漁汛期將於10月開始，漁民將頻繁出海捕魚，盼早日清理航道，以保障漁民安全。

縣府農業處漁業科表示，中央補助加上縣府自籌款共有6千多萬元，將針對龍鳳、外埔、通霄、苑港、苑裡五大漁港航道清淤，保障漁民出入捕魚安全，最慢9月底會完成。

漁民 苗栗縣

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