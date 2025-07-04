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桃園職訓＋補助 引導曝險少年走正路

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園副市長蘇俊賓呼籲中央共同投入資源，讓青少年脫離犯罪循環。圖／行政院提供
桃園副市長蘇俊賓呼籲中央共同投入資源，讓青少年脫離犯罪循環。圖／行政院提供

桃園市曝險少年再犯罪率高達6成，副市長蘇俊賓昨參加行政院會直言，許多家庭功能不健全，易使少年受金錢誘惑，導致再犯率高；市府推動「未來工匠崛起培育計畫」，媒合高風險青少年接受職訓，並提供津貼，透過培養一技之長導回正途，也呼籲中央共同投入。

桃園市少輔會統計，桃園目前曝險少年約168名，目前再犯罪率高達約63%，預估今年會趨緩，但仍有可能逼近6成。

行政院會昨討論暑期青少年保護措施，蘇俊賓出席點出，少輔會開案少年有極高比例家庭功能不健全，參與犯罪原因，都是受到金錢誘惑，進而遭不法集團利用，要讓青少年脫離犯罪循環，關鍵在於讓他們順利接收到公部門投入的資源。

桃園市今年推出「未來工匠崛起培育計畫」，已有14個商家與市府合作，媒合高風險青少年，接受水電、美容美髮、木工等職業訓練，透過師徒制的方式，市府另提供補助，參與計畫的少年每月最高可領2萬8600元，雇主協助1名青年，半天可獲得750元補助，每月最高可獲得3萬3000元行政協助費。

市府表示，阿寶（化名）歷經3個月實習後，已正式留用，穩定就業中。阿寶表示，拿到第1個月薪水時，大部分都交給媽媽，只留一些給自己花用，看著存摺慢慢有進帳，可以減輕媽媽的負擔，心裡很高興。

該計畫共媒合14人參加，蘇俊賓說，雖然目前只有4人穩定培訓，其中2人順利就業、2位持續實習中，卻能看到一絲希望。

蘇俊賓呼籲，未來盼勞動部、教育部、退輔會等單位共同投入，讓需要的青年真正獲得資源，解決少年的經濟困難，才能打破犯罪循環，「否則暑假開再多班隊，都是徒勞」。

行政院長卓榮泰肯定桃園做法，強調中央將支持具體、可執行的地方創新方案，攜手強化青少年保護網絡。勞動部長洪申翰則表示，將與法務部及教育部持續研議加強高關懷少年的職訓輔導工作。

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