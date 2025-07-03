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高虹安遭罷免釀人事凍結 竹市府：市政運作未受影響

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府因新竹市長高虹安罷免案人事凍結，市府強調市政運作未受影響。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府因新竹市長高虹安罷免案人事凍結，市府強調市政運作未受影響。記者黃羿馨／攝影

新竹市面臨全國唯一雙罷，隨著藍綠白三方攻防升溫，市政運作備受關注。近期市府接獲中央有關人事凍結公文，引發基層不安。對此市府回應，所有人事作業均依據法定程序辦理，市政運作未受影響。

新竹市人事處表示，市府及所屬機關學校自罷免案宣告成立之日起，均依據銓敘部訂定公務人員任用法第26條之1第1項第7款辦理。該條文規定：「各機關首長於罷免案宣告成立之日起至罷免投票結果公告之日止，不得任用或遷調人員」。

新竹市政府表示，所有相關人事作業均依法律規定辦理，程序合法且合規，一切行政作業均依法執行，尤其在人事安排上更須謹慎守法，避免造成社會疑慮。市府強調，依法行政是市府一貫原則，團隊將在現行法令規範下持續推動市政，確保市政運作不中斷，服務市民的量能不打折。

新竹市人事處指出，市府及所屬機關學校於人事凍結前，已依公務人員任用法及公務人員陞遷法等相關規定辦理之陞任或遷調案，則不在限制之列，依然有效。市府將持續依循法定程序辦理各項人事業務，確保行政運作穩定有序。

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