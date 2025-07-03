曝險少年再犯率高居6成 桃園推「職訓＋補助」盼打破犯罪循環

桃園市曝險少年再犯罪率高達6成，副市長蘇俊賓今參與行政院會時直言，許多少年家庭功能不健全，容易受金錢誘惑鋌而走險；市府今年推出「未來工匠崛起培育計畫」與中小企業合作，媒合高風險青少年接受職訓，並提供津貼，盼協助青年走回正途，也呼籲中央共同投入更多資源，打破犯罪循環。

桃園市目前的曝險少年數量約有168人，據桃園市少輔會統計，近年進入矯正教育的少年在出校後，再犯罪率高達約63%，今年預估趨緩，但仍可能維持近6成。

行政院會今討論暑期青少年保護措施時，蘇俊賓指出，少輔會開案的少年有極高比例家庭功能不健全，之所以會參與組織犯罪、毒品、詐欺等，起初都是受到金錢誘惑，進而遭不法集團利用，要讓青少年脫離這種犯罪循環，關鍵在於能否讓他們順利接收到公部門投入的資源。

蘇俊賓表示，桃園市今年推出「未來工匠崛起培育計畫」，經過多方努力，有14個商家願意跟市政府合作，媒合高風險青少年接受水電、美容美髮、木工等職訓，以師徒制的方式訓練，並提供補助。參與計畫的少年，每半天可領650元，每月最高補助2萬8600元；雇主每協助一位青年，半天可獲750元補助，每月最高補助3萬3000元。

該計畫現共媒合14人參加，蘇俊賓說，雖然目前只有4人穩定培訓，其中2人順利就業、2位持續實習中，卻讓市府看到一絲希望；市府推出的培育計畫，工作難度遠高於傳統的職訓，需要更多輔導員和量能投入才有效，但如果順利受訓完成，就可避免掉一個風險，讓青年重新投入社會。

蘇俊賓建議，中央各部會，尤其是勞動部、教育部、退輔會等單位資源都應該多點投入，像是在矯正教育加入專業技能訓練，或在少輔會體系加入勞動部、退輔會的職訓資源，讓需要的青年真正獲得資源，解決他們的經濟困難，才有機會打破既有的犯罪循環，否則在暑假開再多班隊，也是徒勞無功。

對此，勞動部長洪申翰表示，將與法務部及教育部持續研議加強高關懷少年的職訓輔導工作。行政院長卓榮泰則表示肯定，強調中央將支持具體、可執行的地方創新方案，攜手強化青少年保護網絡。