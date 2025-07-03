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桃園道路挖挖補補惹民怨！里長嘆成出氣包 張善政允改善

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（左2）訪視基層，今與桃園數十名里長座談。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（左2）訪視基層，今與桃園數十名里長座談。記者陳俊智／攝影

桃園市長張善政訪視基層，今與桃園區數十名里長座談，青溪里長黃慈諭反映許多道路挖掘工程通報太晚，宣導效益擴散趕不上施工時間，常引發民怨，里長無辜挨罵；張善政允諾改善，當場要求未來道路挖掘工程盡量做到3天前通報。

黃慈諭指出，桃園近來蓬勃發展，小檜溪重劃區人口成長迅速，民眾注重生活品質，對交通堵塞、施工噪音都很反感，但民眾不見得知道或找得到施工單位求改善，里長往往是受理陳情的第一線，也常常是因為政府施工太吵而挨罵的第一人。

黃慈諭說，政府為了公共工程挖掘道路無可厚非，但希望施工單位盡早通知，讓里長們有時間跟地方溝通，讓民眾有心理準備與預作準備，但實際情況是工程外包廠商經常前一天晚上通知隔天一早要施工，根本措手不及，甚至有惡劣廠商施工前2小時才通知。民眾不得安寧，深夜11時許打電話給她，把她當成情緒宣洩出口，不只抱怨，還嗆「你們（指政府）不讓我睡，我也不讓你睡」等語。

黃慈諭要求市府調整核發道路挖掘許可流程，申請挖掘應檢附已通知鄰里證明，防止里長最後一刻才知道；黃一席話令不少里長心有戚戚焉，認為不只小檜溪重劃區有此問題，語畢立刻響起熱烈掌聲。雲林里長翁渭業說，不僅晚通知，有時里長根本沒收到通知，里民問里長得不到答案，下一句話就是開罵，實在無奈。

桃園市養工處回應，桃園道路挖掘施工維護管理要點明定施工前一天要通知里長，相關施工內容、封閉範圍與時段都要一併告知，違者可依桃園市道路挖掘自治條例處一萬元到十萬元不等罰鍰。

黃慈諭進一步表示，有些承包商會玩文字遊戲，前一天深夜通知也算前一天，許多民眾早就睡了，工程隔天一大早就進行，根本來不及通知。

張善政表示，雖然法令規定施工前一天通知即可，但未來「能夠提前，盡量提前」，最好能3天前通知，讓里長有時間轉達，會督促單位盡量做到。

桃園市長張善政訪視基層，今和桃園數十名里長座談交流。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政訪視基層，今和桃園數十名里長座談交流。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政訪視基層，今和桃園數十名里長座談交流。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政訪視基層，今和桃園數十名里長座談交流。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政訪視基層，今和桃園數十名里長座談交流。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政訪視基層，今和桃園數十名里長座談交流。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政訪視基層，今和桃園數十名里長座談交流。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政訪視基層，今和桃園數十名里長座談交流。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（右4）訪視基層，今與立委萬美玲（左3）、牛煦庭及市府各局處首長官員，和桃園數十名里長座談，了解民意。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（右4）訪視基層，今與立委萬美玲（左3）、牛煦庭及市府各局處首長官員，和桃園數十名里長座談，了解民意。記者陳俊智／攝影

張善政 重劃區

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