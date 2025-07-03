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竹市敬老卡及愛心更好用 8月1日起開放55歲以上原住民請領

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府8月1日起，開放55歲以上原住民族長者請領敬老卡，提供原住民族長輩更周全的照顧與服務。圖／新竹市政府提供
新竹市政府8月1日起，開放55歲以上原住民族長者請領敬老卡，提供原住民族長輩更周全的照顧與服務。圖／新竹市政府提供

新竹市政府持續完善敬老卡與愛心卡的使用機制，並擴大照顧長者與弱勢族群，讓敬老卡及愛心卡的使用更多元、更好用。新竹市代理市長邱臣遠今宣布，8月1日起開放55歲以上原住民族長者請領敬老卡，提供原住民族長輩更周全的照顧與服務。

邱臣遠指出，市府2023年已擴大重陽敬老金的發放，讓55歲以上的原住民族長輩即可領取重陽敬老金。市府將從今年8月1日起，放寬年滿55歲以上原住民長者可以請領敬老卡，落實照顧原住民長輩的美意，讓生活便利又方便。

邱臣遠說，新竹市長高虹安在競選期間即承諾「增加敬老卡及愛心卡的點數與使用範圍」，因此市府積極推動敬老卡相關政策，並以「先提升使用率、再逐步增加點數」為施政方向。在點數使用率方面，高虹安上任前僅約8%，上任後使用率持續攀升，從2023年的21%、2024年的30%，進一步提升至今年截至5月底的31%，顯示敬老卡及愛心卡實際使用效益不斷提升。

社會處表示，設籍於新竹市年滿55歲以上原住民，也就是1970年8月1日（含當日）以前出生，自今年8月1日起可持身分證、近一年2吋照片1張及最近一年的戶口名簿或戶籍謄本影本，到戶籍地區公所辦理敬老卡，領卡後就可以開始使用敬老卡的各個項目。

社會處補充，近期外界針對敬老卡及愛心卡調增至每月800點的相關措施皆有不實傳聞，關於正式實施日期，目前尚在與各通路進行系統修正以及詳細規畫中，而有關農會及藥局點數使用的上限仍為每月100點，至於針對親屬代為使用敬老卡及愛心卡，以協助行動不便或臥床長輩的需求，市府也正在規畫相關配套機制。

原住民族 愛心 邱臣遠

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