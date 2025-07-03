全國首座原民區合法市集 竹縣五峰「峰市集」今開幕
新竹縣五峰鄉清泉部落是進入觀霧、雪霸的門戶，近年在台灣好行觀霧線開通以來，更成為遊客必經之處。新竹縣府攜手五峰鄉公所爭取原住民族委員會經費，建構全新風貌的「峰市集」，成為全國首座原民地區合法市集。
市集今天正式開幕，提供安全、衛生的經營環境及族人展售平台，讓遊客可安心選購高山農特產、工藝品與品嚐部落美食。原民會政務副主委杜張梅莊、原住民族行政處長雲天寶、五峰鄉長秋維書等都出席。
秋維書表示，公所推動原住民族多元產業發展2.0計畫－部落產業升級計畫執行方向，打造五峰部落生態旅遊帶，前期規畫盤點調查後，選定清泉峰市集區域作改善營造。以往峰市集已在每周都有營業並吸引不少遊客前往消費，然外觀卻已老舊不堪，須作環境改善打造屬於本鄉具有特色的原民農產市集。
縣府攜手公所據此部落市集的原民傳統文化，順利依照清泉風景特定區土地使用分區原民文化區(供歷史文化、原住民文物陳列、建築、原住民歌舞表演及其他特色文化有關設施使用)的規定，在縣府團隊協助下提出新建特色文化市集，並取得建照申請並後續取得使用執照，成為原民地區第一個「取得合法建築」之市集，並解決長年以臨時展演設施申請等問題。
公所說明，「峰市集」這次升級總經費950萬，原住民族委員會補助672萬，公所編列預算經費277萬。工程建置10間的竹屋市集，建物設計配合地勢形塑半圓弧形，主要結構以原木結構材為主，屋頂考量山區潮濕多雨，單純使用不透水織布屋頂，棚架外牆則以竹編飾材包覆，營造傳統市集的視覺意象。
全新開幕的「峰市集」集結各式原民特色攤位，有季節性蔬果、高冷蔬菜、各種各樣美味原民風味餐食，以及手作原民圖騰零錢包、服飾等等，嶄新的攤位建築風格與空間，打造安全、舒適、具特色的原鄉觀光環境。
雲天寶補充，縣府全力協助「峰市集」辦理土地使用同意書取得、建造執照與使用執照等合法程序，接續將協助公所執行「五峰清泉風景特定區文化觀光產業復振計畫」，縣府補助1400萬元，將新建第二停車場至藝術之森間全新木製步道，確保民眾通行舒適度與安全性，並修繕升級張學良故居旁既有步道，升級遊憩品質。
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