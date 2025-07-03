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「漁民天天在冒風險」 苗縣斥資6千萬解決5大漁港航道積沙問題

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
目前通霄、苑裡、苑港漁港都有航道積沙問題，通苑區漁會盼早日完成航道清淤，以保障漁民安全。記者吳傑沐／攝影
目前通霄、苑裡、苑港漁港都有航道積沙問題，通苑區漁會盼早日完成航道清淤，以保障漁民安全。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣議員周玉滿接獲漁民陳情，指通霄鎮、苑裡鎮主要漁港航道二年多未清淤，影響漁民出入安全；對此，縣府表示，已獲得中央補助經費，加上縣府自籌款共6000多萬元，將針對縣內龍鳳、外埔、通霄、苑港、苑裡五大漁港航道清淤，最慢9月底清除完成。

苗栗沿海有龍鳳、外埔、龍港、公司寮、白沙、新埔、通霄、苑港、苑裡等漁港，因多處漁港主要屬於潮汐港，在潮汐作用下導致航道積沙，加上冬季東北風強勁、上游河川、溪流夾帶泥沙出海等因素影響，部分漁港航道積沙嚴重。

周玉滿指出，通霄、苑裡是縣內重要漁業基地，不過區域內漁港航道因為尚未清淤，導致航道變窄，出入不易；且通霄、苑裡地區漁民出海主要使用膠筏，形成漁船進出緊貼消波塊狀況，一旦遇上風浪漁船容易擦撞消波塊，可以說「漁民天天在冒風險」。

縣府農業處漁業科表示，已獲得中央補助經費，加上縣府自籌款共6000多萬元，將針對龍鳳、外埔、通霄、苑港、苑裡五大漁港航道清淤，保障漁民出入捕魚安全，估計最慢九月底會將航道積沙清除完成。而苑裡、通霄地區因漂沙現象嚴重，導致航道淤積較明顯。

通苑區漁會則表示，目前通霄、苑裡、苑港漁港都有航道積沙問題，漁汛期將於10月開始，漁民將頻繁出海捕魚，盼早日清理航道，以保障漁民安全。

消波塊 漁民 農業處

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