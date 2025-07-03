桃園「這區」7月8日要停水！長達18小時影響5594戶

為辦理「楊梅區幼獅路送水管工程」新舊管聯絡施工，台灣自來水公司第二區管理處預計7月8日晚間10時起至9日6時止，共20小時施工停水，請民眾預先儲水備用，將停水戶數約5594戶。

停水區域包含桃園市楊梅區仁美里、光華里、埔心里、大同里、梅溪里、楊梅里、水美里、永平里、青山里、高上里、高山里、高榮里共12個里。停水路段為：楊梅區仁平路、幼一路、幼三路、幼二路、幼五路、幼四路、幼平街、幼獅路、幼獅路一段、幼獅路二段、梅獅路、梅獅路一段、永平路、獅一路、獅三路、獅二路、獅五路、獅四路、青山一街、青山三街、青山二街、青山五街、青山六街、青年路、青年路二段、高獅路、高青路。

桃園市經發局表示，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。