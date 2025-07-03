暑假來臨！竹北市新設坡道、添購救生板 守護新月沙灣水域安全

隨著暑假來臨，水上活動進入旺季。新竹縣臨海地區僅有竹北與新豐，其中位於竹北的新月沙灣每逢假日吸引大量民眾前來海灘，「新竹縣水上救生協會」長期無私駐守於此。為協助提升協會救援能量、助力水域安全守護，竹北市公所編列近百萬，施作裝備車用坡道並添購專業救生板。

竹北市長鄭朝方表示，每年8月固定舉辦「新月沙灣海洋音樂季」，令人難忘的音樂盛宴背後，都有竹縣水上救生協會默默守護，大家能安心、放心地聆賞海洋文化。該協會每年暑假駐守於此，他也特別留意到通往沙灘的原有坡道出現風化情形，恐影響救援效率，因而編列百萬經費新設斜坡道，讓救生裝備與車輛能更順利進出，強化第一時間的救援能量。

此外，鄭朝方也發現協會使用的救生板已因長期訓練與任務磨損嚴重，若再用於救援恐無法發揮應有效能。考量到救生板是非動力救援中最敏捷實用的裝備之一，特別適用於30至50公尺內的海域救援場域，因此決定添購4組全新專業救生板，守護這片海域的寧靜平安。

成立於民國75年的新竹縣水上救生協會，長年致力於水上救生技術推廣與水域安全教育，現有約120名志工。這群無名英雄多為上班族，假日卻主動駐點於新月沙灣，投入防溺宣導與緊急救援，犧牲與家人相聚的寶貴時光，只為守護民眾的生命安全。其中，協會理事長洪陽浩身為園區科技公司主管，假日則和水協志工團隊一起化身為「海巡俠」，帶領團隊進行訓練，並參與輪值與救援任務，更深深影響女兒一同加入救生行列，展現無私奉獻的精神。

而同時為水協志工也是竹東鎮鎮民代表葉日嘉指出，雖然平時問政繁忙，但這件事情很有意義，希望藉此拋磚引玉，讓多一些年輕與科技人加入，可以邊做公益邊健身。

鄭朝方呼籲，親水活動務必提升自我安全意識，該協會自即日起至7月12日舉辦救生員訓練班的招生作業，7月21日正式開班。他也鼓勵更多有志之士參與並投入這項守護生命的行列，也可為海域安全盡一分心力，相關資訊請上網搜尋「新竹縣水上救生協會」。