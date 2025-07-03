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苗栗空維區第一期新增柴油小貨車管制 縣道128將設第四期
苗栗縣三期空氣品質維護區實施以來，去年至今年5月取締逾2500輛次髒車，第一期長春石油化學股份有限公司苗栗廠及其主要道路宜春路，最近新增柴油小貨車管制對象，縣府另畫設縣道128線第四期空維區，進一步改善空品。
空維區全天候管制進入，包括出廠3年以上柴油大客車、大貨車，1年內未取得排煙檢驗合格者紀錄，或有效期間內自主管理標章；出廠5年以上燃油機車，未取得當年度排氣定期合格紀錄者，違者可依空氣汙染防制法，處500元至6萬元罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。
縣府環保局統計，第一期空維區2023年3月5日生效，去年處分柴油大客、貨車517輛次、燃油機車58輛次，今年截至5月柴油大客、貨車231輛次、燃油機車6輛次，附近許多居民有感，環保局檢討，今年6月新增柴油小貨車管制對象。
此外，第二期空維區範圍在永貞國小及其周邊道路，去年6月20日生效，去年柴油大客、貨車886輛次、燃油機車116輛次，今年截至5月處分柴油大客、貨車463輛次、燃油機車63輛次；第三期空維區範圍為竹南科學園區及其周邊道路，去年11月10日生效，去年處分柴油大客、貨車200輛次，今年至5月處分柴油大客、貨車361輛次。
環保局分析，空維區取締髒車2504輛次，其中機車有243輛次，目前許多縣市排氣定期檢驗採無紙化通知，一些車主可能忘了檢驗，如果逾期機車進入空維管制區就要受罰，提醒民眾注意。
另，縣務會議通過第四期空維區，範圍通霄鎮烏眉國中周邊縣道128線，主要考量中興工業區、銅鑼工業區及銅鑼科學園區，大型柴油貨、客車頻繁利用進出國道3號、台61線，環保局依空汙法提報中央主管機關核定後，公告6個月生效。
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