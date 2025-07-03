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苗栗空維區第一期新增柴油小貨車管制 縣道128將設第四期

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣第一期空氣品質護區長春石油化學股份有限公司苗栗廠及其主要道路宜春路，最近新增柴油小貨車管制對象。記者范榮達／攝影
苗栗縣第一期空氣品質護區長春石油化學股份有限公司苗栗廠及其主要道路宜春路，最近新增柴油小貨車管制對象。記者范榮達／攝影

苗栗縣三期空氣品質維護區實施以來，去年至今年5月取締逾2500輛次髒車，第一期長春石油化學股份有限公司苗栗廠及其主要道路宜春路，最近新增柴油小貨車管制對象，縣府另畫設縣道128線第四期空維區，進一步改善空品。

空維區全天候管制進入，包括出廠3年以上柴油大客車、大貨車，1年內未取得排煙檢驗合格者紀錄，或有效期間內自主管理標章；出廠5年以上燃油機車，未取得當年度排氣定期合格紀錄者，違者可依空氣汙染防制法，處500元至6萬元罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。

縣府環保局統計，第一期空維區2023年3月5日生效，去年處分柴油大客、貨車517輛次、燃油機車58輛次，今年截至5月柴油大客、貨車231輛次、燃油機車6輛次，附近許多居民有感，環保局檢討，今年6月新增柴油小貨車管制對象。

此外，第二期空維區範圍在永貞國小及其周邊道路，去年6月20日生效，去年柴油大客、貨車886輛次、燃油機車116輛次，今年截至5月處分柴油大客、貨車463輛次、燃油機車63輛次；第三期空維區範圍為竹南科學園區及其周邊道路，去年11月10日生效，去年處分柴油大客、貨車200輛次，今年至5月處分柴油大客、貨車361輛次。

環保局分析，空維區取締髒車2504輛次，其中機車有243輛次，目前許多縣市排氣定期檢驗採無紙化通知，一些車主可能忘了檢驗，如果逾期機車進入空維管制區就要受罰，提醒民眾注意。

另，縣務會議通過第四期空維區，範圍通霄鎮烏眉國中周邊縣道128線，主要考量中興工業區、銅鑼工業區及銅鑼科學園區，大型柴油貨、客車頻繁利用進出國道3號、台61線，環保局依空汙法提報中央主管機關核定後，公告6個月生效。

主管 環保局 科學 空氣汙染

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