民團籲公務員比照勞工納入職業安全衛生法保障
苗栗縣府日前發生57歲科長墜樓身亡事件，台灣公務革新力量聯盟今晚在縣府廣場發起追思活動指出，事件反映出整體職場結構性困境，盼公務員比照勞工納入職業安全衛生法保障。
台灣公務革新力量聯盟晚間在苗栗縣政府第一辦公大樓前廣場，發起「公務生涯的終點不應是死亡，謹記生命控訴的制度問題」活動，約有20餘人到場，社運人士陳祺忠也到場參與。
台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕表示，在公務員職場上，包括壓力或各種主客觀的工作障礙，都可能是壓垮人的因素。
洪瑞壕呼籲，公務員能一體適用職業安全衛生法，得到跟勞工一樣對等的保障。
陳祺忠說，台灣的公務職場內，很多時候公務員的專業並不被尊重，公務員是否有尊嚴、能否在一個低政治干擾的環境下做事，是很大的重點，希望能夠在體制上有一些改變。
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