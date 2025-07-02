苗栗暑期青春專案開跑 縣府以精準查察、有效宣導2大主軸守護青少年

暑假開始了，苗栗縣政府因應學生放暑假，一年一度的青春專案也在7月1日零時開跑，以「精準查察─防止青少年遭受一切危害及「有效宣導─使青少年免於危害及觸法風險」兩大主軸，結合各單位執行2個月的專案，守護青少年身心及健康發展，並帶給青少年一個歡樂、優質的暑假。

苗栗縣長鍾東錦1日特別至頭份地區參加縣警局青春專案第一天的臨檢勤務，率縣府相關局處首長及縣警局長王森瑒、頭份分局及少年警察隊實地視察，除慰勉執勤員警，特別請縣府跨局處「聯合稽查小組」加強查察KTV、網咖及桌遊店等青少年易聚集的場所，防止青少年留連不去或遭受傷害。

鍾東錦去年10月在縣府與法院聯繫會議中，發現苗栗的少年從事詐欺車手案件日增，指示各局處要共同研擬防制措施，縣警局除了加強取締觸賭博場所，降低青少年涉足並觸法的誘因，也結合教育單位強化校園聯繫訪視，針對重點學校加強法紀宣導，致力將詐欺集團趕出校園。

苗栗縣少年從事詐欺車手人數去年下半年有74人次，今年上半年已降為39人次，減少47.3%；外來詐欺車手從去年下半年查獲26人次，今年上半年查獲47人次，增加約80%。縣警局強調，數據顯示警方除有效遏止苗栗縣少年淪為車手，更加強力道刨根溯源，瓦解侵害苗栗民眾的外來詐欺集團車手。此外，苗栗縣少輔會近期針對縣內的涉詐少年辦理3場次財務自主決策課程，希望促使少年增加對金錢的風險評估能力及正確理財觀念，避免遭誘惑再犯或被害。