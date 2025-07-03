苗栗推電子支付捐款 預計8月起上路

苗栗縣社會救濟會報建置合法捐助新管道，目前正在測試運作「苗栗縣攜手串連愛心平台」，民眾未來能以電子支付等方式捐款，並可勾選急難救助、棺木代金、食物銀行等6大專案項目，還可以開收據抵稅，預計8月1日上路。

縣議員陳光軒大表歡迎，他說，服務過程中，經常遇到家境清寒、無力殮葬等個案需要協助，許多熱心民眾聽聞都想協助案家，但募款恐有違反公益勸募條例之虞；他先前在議會總質詢，建議縣府建立網路捐款平台，獲得正面回應，肯定平台透過網路便利性，募集更多資源協助弱勢。

縣府社會處指出，苗栗縣社會救濟會報專戶的運作，現行可選擇台灣銀行臨櫃、金融機構轉帳，或至社會處現金捐款；未來攜手串連愛心平台規畫可以透過信用卡、ATM、網路銀行匯款、超商條碼、街口支付，及LINEPay等通路捐款至社會救濟會報專戶。

捐款民眾可勾選指定急難救助、棺木代金、社會救助脫貧措施方案、食物銀行、即時送愛服務，與遊民自立生活輔導6大專案項目，但沒辦法指定特定個案用途，如果未指定，專戶統籌分配使用，捐款人需要收據抵稅，縣府並據以開立收據。