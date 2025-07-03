北埔、湖口幸福巴士上路 北埔預約制首月免費

新竹客運去年10月底退出新竹縣，衝擊37條公路客運路線，新竹區監理所已協助23條續營，其餘14條則與縣府、10個鄉鎮公所合作轉型為幸福巴士。北埔鄉與湖口鄉幸福巴士在昨天通車，北埔幸福巴士試營運首月免費搭乘，歡迎提前預約。

縣府交旅處表示，北埔、湖口幸福巴士計畫總預算1367萬元，由交通部補助約85%、約1155萬元，分別於今年6月與去年11月完成核定與備查補助。

北埔鄉「幸福巴士」針對偏遠村落交通規畫2條新路線，「五指山平日線」與「北埔老街假日線」以北埔老街為核心，串聯外坪、南坑、大林、南埔、埔尾、水磜、大湖等村落及周邊景點，採全預約制、平假日分線運行，試營運首月免費搭乘，可透過線上系統或致電03-5804422。

湖口鄉「幸福巴士」共4條路線，以湖口火車站為核心，串聯新竹火車站、湖口工業區、湖口國中及北側村里，採固定班次搭配預約服務。其中新闢的「湖口火車站-新竹（經新豐）」路線，是銜接轉型公路客運「5622」，持續服務新豐鄉民，確保公共運輸不中斷。

交旅處指出，竹縣已在尖石、五峰、關西、新埔、寶山、芎林、湖口、北埔8個鄉鎮開辦共40條幸福巴士路線；峨眉與竹東預計下半年陸續開通。