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桃園淨零條例核定 2030公車全面電動化
桃園市政府耗時近2年制定「桃園市推動淨零城市自治條例」，6月25日獲行政院核定，條例最大亮點將分階段推動公私運具電動化，目標2030年達成市區公車電動化。有業者認為可達標，但電力穩定、充電場站等配套，仍盼政府積極協助。
桃市環保局昨指出，桃園市是全國唯一提出公私運具完整轉型路徑的城市，條例除了規範產業再生能源、建築節能等面向，運具電動化目標，包含2030年市區公車與首長座車全面電動化，2035年完成公務車輛電動化；2030年私有小貨車電動化比率達5%，私有大貨車新增100輛電動車。
桃園市喊出2030年達成市區公車全面電動化，交通局統計，目前桃園市電動車雖僅7輛，但市府今年補助各業者購買電動公車，預計今年8、9月將再有136輛電動公車交車，占整體公車17％，明年8月再新增137輛，屆時達273輛規模，占比約34%。桃園客運指出，桃客現有450輛燃油車，配合政府政策，今年已採購85輛電動車，明年也預計購買90輛，陸續汰換，雖然目前造車業者有限，可能供不應求，但就桃客所知，未來會有其他造車業者加入，2030年採購新車和汰換舊車應能達成，但現階段不是沒有其他問題，盼政府能協助。
「最重要是穩定的電力來源。」桃客提到，若無預警停電，會影響電動公車正常發車與運行，且電動車需要有空間設置充電樁，使用充電設備也需要申請使用執照，部分租賃地主不願幫忙，場站難尋，尤其桃園、中壢市中心寸土寸金，覓地更為困難，盼市府協調幫忙。
交通局公共運輸科長林宗漢表示，除交通部、環境部補助外，市府另加碼業者補助，每輛電動公車67.5萬元；交通局也協助客運業者於中路重劃區、中原營區、龍潭轉運站周邊等3處尋找客運場站用地，以協助客運業者儲放電動公車且設置充電樁，全力幫助業者達成全面電動化目標。
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