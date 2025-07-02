苗栗科長墜樓亡 今晚追思活動籲重視公務員職安
苗栗縣政府工商發展處57歲黃姓科長上月26日在縣府墜樓死亡，台灣公務革新力量聯盟今晚在縣府廣場辦理追思活動，聯盟建請公務員納入職業安全衛生法，一體適用勞工保障職安。
黃姓科長墜樓死亡事件引起社會注目，台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕表示，科長之死不是單一個案問題，苗栗縣長鍾東錦雖啟動職場霸凌調查，但應該更全面檢視公務員職業安全，因此今晚辦理追思活動。
追思活動在縣府廣場，黃姓科長家屬沒有到場，20多人點蠟燭、擺放鮮花，並默哀追思，過程20多分鐘，社運人士陳祺忠說，公務員是不是很有尊嚴，能不能在很低政治干擾做事情，是一個很大的重點，希望科長的死，能夠帶來體制的改變。
洪瑞壕表示，雖然異姓科長墜樓死亡，原因他不知道，他也是公務員，公務界會有很多類似的事情，過勞、霸凌等，對職業安全造成損害，希望藉由這起事件，喚起重視公務員職業安全問題，納入職安法保障。
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