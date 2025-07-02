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頭前溪都市計畫案 國土署促竹市府補充資料

中央社／ 台北2日電

新竹市「頭前溪沿岸地區都市計畫」遭質疑陷入膠著，竹市府指將持續向中央爭取。國土署今天回應，內政部都市計畫委員會已成立專案小組協助並召開11次會議，請新竹市府依委員意見補充資料，中央也會依法審議。

竹市府向中央提案將「頭前溪沿岸地區都市計畫」納入「新竹大矽谷計畫」。新竹市議會民進黨團今天召開記者會指出，「頭前溪沿岸地區都市計畫」送審已近20年，內容已與現況不符，市府不僅未重新檢討、召開公聽會，還將責任推給國家發展委員會，讓計畫陷入膠著。

竹市府表示，桃竹苗大矽谷計畫是總統賴清德政見，也是行政院核定、中央政府主導的國家重大建設計畫，市府將持續向中央爭取，盼民代共同支持。

內政部國土管理署回應，「擬定新竹市都市計畫（頭前溪沿岸地區）主要計畫」案，因涉及產業發展引導、建成區回饋負擔、規劃理念及目的、分期分區開發等議題，內政部都市計畫委員會已成立專案小組協助並召開11次會議，請新竹市府依照委員意見釐清及補充資料，中央也會依法審議。

國土署指出，依據土地徵收條例規定，特定農業區農牧用地，除零星夾雜難以避免者外，不得徵收。但國防、交通、水利事業、公用事業供輸電線路使用者所必須或經行政院核定的重大建設所需者，不在此限。

國土署說，本計畫範圍屬於非都市土地特定農業區，應依專案小組決議補充行政院核定的重大建設相關證明文件，請市府配合辦理，以完成地方建設與民眾期待。

國土署 新竹 都市計畫

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