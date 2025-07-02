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桃園推職涯四階段整合計畫 有機會獲1萬元獎金

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為強化青年銜接職場的實力，桃園市青年局推出「職涯四階段整合計畫」，以「探索、體驗、對接、精進」為主軸。圖／桃園市青年局提供
為強化青年銜接職場的實力，桃園市青年局推出「職涯四階段整合計畫」，以「探索、體驗、對接、精進」為主軸。圖／桃園市青年局提供

為強化青年銜接職場的實力，桃園市青年局推出「職涯四階段整合計畫」，以「探索、體驗、對接、精進」為主軸，串聯校園、企業與育成資源，協助青年認識自我、累積實作經驗、對接產業、精進技能，建立清晰可行的發展路徑，培育具備即戰力的新世代職場人才。

「學研並進 職向桃園」計畫結合13所大專校院與在地企業合作推動實習制度，鼓勵學生參與職場實作、提升產業理解。6月9日於中原大學舉行啟動暨表揚活動，同步辦理「實習抽獎活動」及「洄游之光─AI青年創意挑戰賽」，優勝者可獲獎金1萬元並返校分享經驗。7至8月則開設「AI實戰工作坊」，包括「AI品牌養成術」、「AI商務精準簡報與企劃全攻略」等課程，提升簡報、影音製作與跨域協作力。

「職感青年 築夢桃園」計畫安排學生進入企業現場參訪與實作，拓展職涯視野與實務經驗。「求職應援 相約桃園」媒合平台持續彙集職缺資訊與徵才活動，促進青年與企業雙向對接。暑期另推出生成式AI系列課程，如「從圖像到虛擬人：AI短影音動畫入門班」及「生成式AI × 設計 × 提案全能班」，加強視覺傳達與數位內容創作實力。

數位精進方面，也辦理「數位人才培育工作坊」，邀請業師教授人工智慧、混合實境（MR）、網頁設計與辦公自動化等課程，結合理論與實務操作。7月推出Python基礎入門、生成式AI、Excel、PowerPoint、R語言進階實作及AI Agent等數位技能課程，協助青年掌握實用工具，提升數位素養與職場競爭力。

青年局長侯佳齡表示，職涯發展須結合理論學習與實作體驗，青年局將持續導入趨勢技術與職場實務課程，整合教育與產業資源，提供青年從探索到就業的全程支持，也歡迎全台青年來桃園學習、實習、就業，讓桃園成為實現職涯夢想的最佳起點。

為強化青年銜接職場的實力，桃園市青年局推出「職涯四階段整合計畫」，以「探索、體驗、對接、精進」為主軸。圖／桃園市青年局提供
為強化青年銜接職場的實力，桃園市青年局推出「職涯四階段整合計畫」，以「探索、體驗、對接、精進」為主軸。圖／桃園市青年局提供

桃園 職場 青年

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