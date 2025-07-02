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中壢龍岡消防分隊獲捐贈救護車 張善政：為市民生命安全再添一道保障

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市長張善政今（2）日上午主持市政會議，頒發「蔡秋貴女士及祐通星際有限公司捐贈救護車」感謝狀。張善政表示，感謝蔡秋貴及祐通星際有限公司的善心，聯合捐贈價值320萬元救護車，該輛救護車將配發至中壢區第二救災救護大隊龍岡分隊，有效強化中壢地區的緊急醫療應變能力，為市民生命安全再添一道保障。

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桃園市長張善政感謝蔡秋貴女士及祐通星際有限公司的善心。圖：市府提供

張善政指出，消防人員在第一線執行救護任務，肩負生死交關的重責，尤其面對OHCA案件時，現場救援與送醫效率至關重要。根據統計，去（113）年桃市共有180位OHCA案件成功康復出院，今年截至目前為止也已有96位獲救康復出院，充分顯示救護車與專業人員即時處置的重要性。市府將妥善運用蔡秋貴及祐通星際有限公司的愛心捐贈救護車，守護更多市民的生命。

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蔡秋貴女士及祐通星際有限公司捐贈救護車給桃園市府。圖：市府提供

消防局表示，市府持續投入資源強化緊急救護量能，除了連續三年榮獲內政部消防署「金質獎」的肯定外，龍潭消防分隊隊員尤詩妤更榮獲114年急診醫學會「十大傑出救護技術員」殊榮，展現桃園消防人員在救護專業上的卓越表現。未來消防局將持續升級各項消防救護設備，同時秉持不辜負社會善心的信念，強化專業技術與服務效能，讓更多市民在危急時刻獲得及時且妥善的醫療協助，全面提升桃園市的救護韌性。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢龍岡消防分隊獲捐贈救護車 張善政：為市民生命安全再添一道保障

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