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大矽谷卡關！綠批竹市府找錯單位 市府：內政部尚未續審

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
桃竹苗大矽谷計畫備受注目，新竹市議會民進黨團今召開記者會指出，桃竹苗大矽谷計畫被市府說是國發會打槍，馬上發文卸責中央，但實際上是找錯單位。記者黃羿馨／攝影
桃竹苗大矽谷計畫備受注目，新竹市議會民進黨團今召開記者會指出，桃竹苗大矽谷計畫被市府說是國發會打槍，馬上發文卸責中央，但實際上是找錯單位。記者黃羿馨／攝影

桃竹苗大矽谷計畫備受注目，新竹市議會民進黨團今召開記者會指出，桃竹苗大矽谷計畫被市府說是國發會打槍，馬上發文卸責中央，但實際上是找錯單位，應是要找內政部都委會。市府表示，內政部尚未續審，盼中央解套也望議員協助發聲。

新竹市政府爭取將竹科X二期列入國家重大建設桃竹苗大矽谷計畫，民進黨籍市議員曾資程指出，此都市計畫案從報審至今近20年，時空背景全然不同，都市計畫內容與當時地方說明會有很大的變化，但市府到現在都沒有來地方辦理說明會，可以說地方鄉親一無所知。

曾資程說，市府一再強調該計畫「內政部尚未審議通過」是中央阻礙，但事實上是市府自己不清楚流程、找錯單位，導致案情陷入膠著。根據國家發展委員會的正式回應：「是否為國家重大建設計畫，應依法由各該主管機關認定」，換句話說，市府應去找正確的主管機關依據法定程序提案，而不是將責任推給國發會，轉而怪罪中央不配合，根本是方向錯誤、責任推諉的典型案例。

新竹市政府回應，內政部於2022年12月已明確函告「俟本府取得行政院核定之國家重大建設計畫始同意繼續審議」，故議員要求市府立即重新辦理都市計畫草案公開展覽、民眾說明會等，顯與內政部函示及都市計畫法定程序不符，盼外界勿混淆視聽，並期望各民代攜手協助向中央發聲。

新竹市代理市長邱臣遠表示，頭前溪沿岸地區都市計畫草案內容於審議過程中，因歷次會議內政部業務單位及部都委會委員均提出許多意見，在開發方式、範圍及土地使用配置均未獲內政部同意確認的情況下，充滿不確定性，包括前任市長任內亦是如此，草率公開反而造成民眾誤解，甚至助長土地炒作投機。

邱臣遠說，目前此案已經在內政部都委會專案小組審議中，只要行政院核定國家重大建設計畫，內政部就可以續審，市府須正視都市計畫法定程序及內政部意見，才能重新啟動都市計畫草案公開展覽、辦理民眾說明會，盼外界勿再曲解。

市府強調，「桃竹苗大矽谷計畫」、竹科X基地擴建是總統賴清德提出之政見，也是行政院核定、中央政府主導的國家重大建設計畫，而頭前溪沿岸地區都市計畫範圍含括跨頭前溪新闢道路、新竹輕軌及果菜市場等多項重大建設，歷任市長均積極爭取，目前市府仍將持續積極向中央爭取，也期盼地方民代及市民共同支持。

民進黨籍市議員曾資程指出，桃竹苗大矽谷計畫市府一再強調「內政部尚未審議通過」是中央阻礙，但事實上是市府自己不清楚流程、找錯單位。記者黃羿馨／攝影
民進黨籍市議員曾資程指出，桃竹苗大矽谷計畫市府一再強調「內政部尚未審議通過」是中央阻礙，但事實上是市府自己不清楚流程、找錯單位。記者黃羿馨／攝影

內政部 新竹 都市計畫

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