暑假探索北橫17條特色遊程 首推中小學勇士營

暑假到來，桃園市政府啟動2025 探索北橫夏季活動，今年推出 17 條特色遊程及45 場次以上觀旅活動，風管處長廖育儀今天下午表示，有「放鬆」主題的巴陵古道漫步、「浪漫」遊程的阿姆坪風情、「健康」的拉拉山巨木原鄉行程，更首度針對中小學3至9年級學生設計推出「Tayal 勇士挑戰營」，讓團體、遊客、小朋友體驗「涼暑一夏」。

市府觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，今夏風景區管理處推出探索北橫夏季活動展開，總計推出 17 條特色遊程、45 場次以上休旅活動，串聯大溪至復興的山林風光、部落文化，提供多元主題行程，也透過實地踩線，對接旅行社、企業團體旅遊需求，讓山上店家、農場、導覽與餐飲業看到市府推動觀旅決心，提升北橫觀光能見度。

廖育儀表示，夏季北橫探索聚焦「放鬆」、「浪漫」、「健康」三大主題，邀請旅遊、企業團體合作旅遊體驗，活絡北橫觀旅，包括具特色的「放鬆」主題遊程，「巴陵古道漫步」沿泰雅古道穿梭山林、自然對話，「羅浮悠閒紓壓行程」有機無菜單料理與足浴體驗，是企業團體與親友共遊選擇。

「浪漫」主題遊程，「阿姆坪風情」行程可搭船造訪薑母島飽覽湖光山色、重溫偶像劇場景，還有「小烏來盛夏體驗」享受森林浴與清涼戲水，是適合情侶與親友出遊熱門行程。

「健康」主題遊程率先展開的「拉拉山巨木原鄉」行程，讓企業團體及遊客走入國家森林遊樂區、漫步賞遊巨木群，感受森林芬多精療癒能量；今年首度推出「Tayal 勇士挑戰營」，專為中小學3至9年級設計的夏令營，融合原民文化學習體能活動，從營火儀式到團隊挑戰，引導孩子從中學到合作精神、建立自信，勇士營分7月21日、8月25日兩梯次，付費參加，名額有限。