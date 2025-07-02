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推尖石部落農產 公所攜手郵局行銷水蜜桃拓展通路

中央社／ 新竹縣2日電

竹縣尖石鄉長曾國大今天說，尖石鄉水蜜桃今年產量佳且品質好，為擴大協助農民促銷，與新竹郵局等單位推廣拓多元通路，盼讓民眾了解部落產業，品嚐當季水果，帶動地方發展。

尖石鄉公所今天辦理「甜蜜豐收、樂桃尖石」行銷推廣活動，曾國大說，尖石水蜜桃主要產區位於後山的秀巒村，總種植面積約68.5公頃，品種包含有大久保、中津白桃、上海蜜、黃金桃為主，具有果香濃郁、甜度高、口感細緻等。

曾國大表示，今年天氣條件穩定、雨水充沛，果實品質佳、產量豐富，預期整體銷售表現將優於往年，而為幫助農民促銷，今年將舉辦3場次實體展售會，地點包含新竹縣政府、新竹遠東巨城購物中心廣場、台北市東區瑠公公園等。

曾國大表示，其中7月12日在竹縣府前廣場辦水蜜桃晚會，現場安排有「趣味活動」、「原民體驗」等，讓民眾感受豐富的原住民文化。

中華郵政新竹郵局局長吳進益告訴中央社記者表示，秉持「服務社區、協助小農」理念，在多處郵局據點提供水蜜桃小農免費設攤，讓原住民的農產品，能以直銷的方式，販售給消費者，並打開多元通路。

今天活動現場，除展出當季水蜜桃，並讓民眾學習分辨水蜜桃品種外，橫山警分局尖石分駐所也在現場宣導反詐騙與交通安全等。

新竹 水蜜桃 郵局

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