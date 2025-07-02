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獨／桃市發函爭逾20億補助款 中央回函內容曝光
行政院統刪地方政府一般性補助款，引發各縣市反彈。桃市府六月初發文給主計總處，盼中央收回成命，今傳出中央已回函。對此，市府稍早證實已收到回函，將持續密切關注中央後續研議方向，並備妥相關資料，於適當時機提出回應。
中央因立法院刪減總預算，導致桃市府一般性補助款遭減撥逾20億元，市府日前函請中央依原核定數核撥補助款項。
據悉，中央回函表示，目前各界已針對一般性補助款刪減情形，提出解決辦法，中央將聽取各方意見並彙整研議相關方案。
市府表示，將持續密切關注中央後續研議方向，並備妥相關資料，於適當時機提出回應，爭取應有權益，確保市民福祉不受影響；市府也將持續撙節非必要支出，並透過市庫調度因應，以維持財政正常運作與公共服務不中斷。
統計全台22縣市中，目前已有13縣市對政院刪補助款一事提起行政訴願。六都中，藍營執政的台北市、台中市已提訴願，新北市、桃園市則發函給行政院，待中央回覆後再決定因應措施，不排除提起訴願。
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