北埔、湖口幸福巴士7月啟動 新竹客運停駛路線皆完成接替

因應新竹客運停駛，新竹縣政府協助各鄉鎮爭取中央補助推動幸福巴士。北埔與湖口鄉共獲交通部補助1155萬元，今舉行通車典禮。交旅處指出，新竹客運去年10月底退出，影響竹縣37條路線，監理所已協助23條續營，其餘14條則與縣府、公所合作成功轉型為幸福巴士，達成全數接替，降低交通衝擊。

縣府交旅處表示，此次北埔、湖口幸福巴士計畫總預算1367萬元，由交通部補助約85%約1155萬，分別於今年6月與去年11月完成核定與備查補助。

北埔鄉「幸福巴士」針對偏遠村落交通規畫兩條新路線，填補公路客運停駛後的運輸空缺，提供鄉民與遊客預約接駁服務。本次通車的「五指山平日線」與「北埔老街假日線」，以北埔老街為核心，串聯外坪、南坑、大林、南埔、埔尾、水磜、大湖等村落及周邊景點，採全預約制、平假日分線運行，便利居民通勤與旅遊接駁需求。

湖口鄉「幸福巴士」共4條路線，以湖口火車站為核心，串聯新竹火車站、湖口工業區、湖口國中及北側村里，採固定班次搭配預約服務。其中新闢的「湖口火車站-新竹（經新豐）」路線，亦銜接轉型公路客運「5622」，持續服務新豐鄉民，確保公共運輸不中斷。

交旅處指出，因應新竹客運去年10月31日提前停駛，縣府積極輔導各鄉鎮推動幸福巴士，以降低民眾交通衝擊。原新竹縣受影響的37條公路客運路線中，已有23條由新業者續營，其餘14條則成功轉型為幸福巴士，隨湖口鄉昨天上路，已全面完成接替任務。

目前全縣已在8個鄉鎮（尖石、五峰、關西、新埔、寶山、芎林、湖口、北埔）開辦共40條幸福巴士路線；峨眉與竹東則預計於114年下半年陸續開通。