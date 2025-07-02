快訊

桃園燒臘店被惡火吞噬 一家三代衝出火場「先救我小孩」

NBA／中場表演「大媽」出事了！人不慎摔落坐輪椅退場

重大更新！Threads正式開放私訊功能 想互丟串文有這前提

聽新聞
0:00 / 0:00

北埔、湖口幸福巴士7月啟動 新竹客運停駛路線皆完成接替

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
北埔鄉「幸福巴士」針對偏遠村落交通規畫兩條新路線，填補公路客運停駛後的運輸空缺，提供鄉民與遊客預約接駁服務。圖／縣府提供
北埔鄉「幸福巴士」針對偏遠村落交通規畫兩條新路線，填補公路客運停駛後的運輸空缺，提供鄉民與遊客預約接駁服務。圖／縣府提供

因應新竹客運停駛，新竹縣政府協助各鄉鎮爭取中央補助推動幸福巴士北埔與湖口鄉共獲交通部補助1155萬元，今舉行通車典禮。交旅處指出，新竹客運去年10月底退出，影響竹縣37條路線，監理所已協助23條續營，其餘14條則與縣府、公所合作成功轉型為幸福巴士，達成全數接替，降低交通衝擊。

縣府交旅處表示，此次北埔、湖口幸福巴士計畫總預算1367萬元，由交通部補助約85%約1155萬，分別於今年6月與去年11月完成核定與備查補助。

北埔鄉「幸福巴士」針對偏遠村落交通規畫兩條新路線，填補公路客運停駛後的運輸空缺，提供鄉民與遊客預約接駁服務。本次通車的「五指山平日線」與「北埔老街假日線」，以北埔老街為核心，串聯外坪、南坑、大林、南埔、埔尾、水磜、大湖等村落及周邊景點，採全預約制、平假日分線運行，便利居民通勤與旅遊接駁需求。

湖口鄉「幸福巴士」共4條路線，以湖口火車站為核心，串聯新竹火車站、湖口工業區、湖口國中及北側村里，採固定班次搭配預約服務。其中新闢的「湖口火車站-新竹（經新豐）」路線，亦銜接轉型公路客運「5622」，持續服務新豐鄉民，確保公共運輸不中斷。

 交旅處指出，因應新竹客運去年10月31日提前停駛，縣府積極輔導各鄉鎮推動幸福巴士，以降低民眾交通衝擊。原新竹縣受影響的37條公路客運路線中，已有23條由新業者續營，其餘14條則成功轉型為幸福巴士，隨湖口鄉昨天上路，已全面完成接替任務。

目前全縣已在8個鄉鎮（尖石、五峰、關西、新埔、寶山、芎林、湖口、北埔）開辦共40條幸福巴士路線；峨眉與竹東則預計於114年下半年陸續開通。

北埔鄉長莊明增表示，北埔幸福巴士試營運首月提供免費搭乘，預約方式可透過線上系統或致電（03）5804422，歡迎鄉親多加使用，作為未來調整路線依據。

北埔鄉「幸福巴士」今天通車，試營運首月提供免費搭乘。圖／縣府提供
北埔鄉「幸福巴士」今天通車，試營運首月提供免費搭乘。圖／縣府提供

北埔 巴士 新竹

延伸閱讀

綠世界外遊覽車追撞4車...翻覆釀1死1重傷 司機OHCA送醫仍不治

北埔台三線驚傳嚴重車禍 遊覽車翻覆釀1死1重傷

全台唯一沒幸福巴士與幸福小黃在新北這行政區 侯友宜允爭取

電動公車罕見行駛中起火 新北3路線、56輛同款車全面停駛

相關新聞

獨／桃市發函爭逾20億補助款 中央回函內容曝光

行政院統刪地方政府一般性補助款，引發各縣市反彈。桃市府六月初發文給主計總處，盼中央收回成命，今傳出中央已回函。對此，市府...

桃園淨零條例獲核定通過 2030年公車全面電動化

桃市府耗時近2年制定「桃園市推動淨零城市自治條例」，今年6月25日終獲行政院核定。環保局表示，該條例共規畫53項相關子法...

北埔、湖口幸福巴士7月啟動 新竹客運停駛路線皆完成接替

因應新竹客運停駛，新竹縣政府協助各鄉鎮爭取中央補助推動幸福巴士。北埔與湖口鄉共獲交通部補助1155萬元，今舉行通車典禮。...

電子支付也可以愛心捐款 8月1日苗栗縣攜手串連愛心平台上線

苗栗縣社會救濟會報建置合法新管道，「苗栗縣攜手串連愛心平台」今年8月1日上路，方便民眾電子支付等方式捐款，可以勾選急難...

求職還有機會抽大獎！7月5日頭份市大型現場徵才 七成以上職缺起薪35K

勞動力發展署桃竹苗分署7月5日周六上午10點將在頭份市尚順君樂飯店辦理大型現場徵才，邀錼創顯示科技、力積電、京元電子、華...

寫實作家王默人 清華大學發表新書「錚骨刀筆書浮生」

寫實作家王默人傳記「錚骨刀筆書浮生」今在清華大學發表，傳記由王默人遺孀周安儀親筆撰寫、清大出版社出版，完整記敘王默人波瀾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。