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電子支付也可以愛心捐款 8月1日苗栗縣攜手串連愛心平台上線

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
「苗栗縣攜手串連愛心平台」今年8月1日上路，縣議員陳光軒大表歡迎預告。圖／陳光軒提供
「苗栗縣攜手串連愛心平台」今年8月1日上路，縣議員陳光軒大表歡迎預告。圖／陳光軒提供

苗栗縣社會救濟會報建置合法新管道，「苗栗縣攜手串連愛心平台」今年8月1日上路，方便民眾電子支付等方式捐款，可以勾選急難救助、棺木代金等用途，及開收據抵稅，幫助需要的家庭。

縣議員陳光軒大表歡迎，也預告平台將成立，他說，服務過程中，經常遇到家境清寒、無力殮葬等個案需要協助，許多熱心民眾聽聞都想協助案家，但募款恐有違反公益勸募條例之虞，他在議會總質詢，建議縣府建立網路路款平台，獲得正面回應，平台透過網路便利性，募集更多資源協助弱勢。

縣府社會處指出，苗栗縣社會救濟會報專戶的運作，台灣銀行臨櫃、金融機構轉帳，或至社會處現金捐款，攜手串連愛心平台目前測試中，預計8月1日上路，縣府屆時會公布周知。

攜手串連愛心平台規畫可以透過信用卡、ATM、網路銀行匯款 、超商條碼、街口支付 ，及LINEPay等通路捐款至社會救濟會報專戶，可以勾選指定急難救助、棺木代金、社會救助脫貧措施方案、食物銀行、即時送愛服務，與遊民自立生活輔導6大專案項目，但沒辦法指定特定個案用途，如果未指定，專戶統籌分配使用，捐款人需要收據抵稅，縣府並據以開立收據。

愛心 捐款 網路

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