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求職還有機會抽大獎！7月5日頭份市大型現場徵才 七成以上職缺起薪35K

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
勞動力發展署桃竹苗分署7月5日周六上午10點將在頭份市尚順君樂飯店辦理大型現場徵才。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供（資料照）
勞動力發展署桃竹苗分署7月5日周六上午10點將在頭份市尚順君樂飯店辦理大型現場徵才。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供（資料照）

勞動力發展署桃竹苗分署7月5日周六上午10點將在頭份市尚順君樂飯店辦理大型現場徵才，邀錼創顯示科技、力積電、京元電子、華夏海灣塑膠及築間餐飲等36家優質企業參與，提供超過1500個職缺，其中超過七成的職缺起薪在35K以上，分署歡迎求職者把握機會參加。

桃竹苗分署指出，這次提供的職缺內容橫跨產線技術、工程師、餐飲服務、門市營運、飯店管理等多元領域，希望求職民眾都能在這場活動中找到合適的工作機會。

分署表示，近年受人口老化與少子化影響，製造業、餐飲、超商、飯店等行業都出現缺工，為補足人力缺口，企業紛紛端出誠意加薪、擴大徵才規模。

欣澔科技長期致力於機械手臂及AI-AOI相關技術研發與創新，自動控制工程師起薪最高達65K、業務專員最高也有60K；欣興電子徵研發、品管、廠務、製程工程師等71個職缺，薪資均在40K以上，智慧製造系統開發工程師、IIS系統網路工程師起薪最高可達80K，提供住宿、交通車及餐費補助等，高薪好福利招攬優秀人才。另外尚順開發、統一超商、遠東SOGO百貨、全聯實業也釋出廚師、儲備店經理、房務員等職缺，提供正職與彈性排班的工作選項，滿足不同求職族群需求。

這次徵才活動領取無紙化報名序號可參加抽獎，有機會獲得sodastream氣泡機（市價4990元）、大同多功能電烤盤（市價3980元）、7-11商品卡500元等多項好禮，當日辦理求職登記前100名還可兌換早鳥禮造型氣球公仔，面試兩家以上廠商另有好禮送（韓風彩妝證件照、立體拼圖DIY、精美小禮等），找工作還能拿好康。

苗栗就業中心主任張潔如表示，為協助青年順利就業，勞動部推出「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，讓青年穩健踏出職涯第一步，其中「初次尋職青年穩定就業計畫」提供最高4.5萬元的尋職與就業獎勵及「青年跨域就業促進補助」與「租屋補助」，合計最高可領9.5萬元，減輕青年就業與異地生活壓力。

如欲進一步瞭解方案內容，可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（https://thmr.wda.gov.tw/）或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，或於上班時間撥打免付費客服專線 0800-777-888或苗栗就業中心037-358395。

勞動力發展署桃竹苗分署7月5日周六上午10點將在頭份市尚順君樂飯店辦理大型現場徵才。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供（資料照）
勞動力發展署桃竹苗分署7月5日周六上午10點將在頭份市尚順君樂飯店辦理大型現場徵才。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供（資料照）
勞動力發展署桃竹苗分署7月5日周六上午10點將在頭份市尚順君樂飯店辦理大型現場徵才。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供（資料照）
勞動力發展署桃竹苗分署7月5日周六上午10點將在頭份市尚順君樂飯店辦理大型現場徵才。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供（資料照）
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